Der Sachse will nun mit seinem Wissen punkten. Er öffnet den Mund - doch sein Publikum marschiert bereits Richtung Singapur, biegt kurz vorher links ab, passiert Hanoi, Aschgabat und Taschkent. Zwei Schritte weiter bleibt der Mann stehen. Er starrt auf den Metallring, checkt sein Handy, blickt wieder nach oben. Schließlich trottet er zurück. Die Augen groß wie Planeten. "Das gibt’s ja nicht. 14:05 Uhr plus 30", jubelt er. "In Kabul ist es jetzt 14:35 Uhr. Das stimmt ja." Zufrieden sächselt es ihm entgegen: "Made in GDR!" Der Mann aus Afghanistan bekommt daraufhin nur noch ein "Warum..." herausgepresst, bevor - jetzt aber endlich - ein Vortrag über diese Berliner Ikone beginnt. In reinster Leipz'scher Mundart.

"Wieso fotografieren die Leute das?" Dem Akzent des Mannes zufolge ist es in seinem Herkunftsland drei bis vier Stunden später als auf dem Berliner Alexanderplatz. Ein schlanker Herr mit grauen Haaren scheint auf diese Frage geradezu gewartet zu haben. "Das ist die Weltzeituhr." Sein Dialekt ist einfach zu verorten. Er wohnt offenbar 73 Minuten mit dem Schnellzug südlich von Berlin. Mit einem Finger malt der Leipziger Striche in die Luft. "Die senkrechten Linien entsprechen den Längengraden." Die Augen seines Gegenübers weiten sich. "Das zeigt, wie spät es auf der Erde ist?"

Die Schreibmaschine Erika ist in der späten DDR das Standardschreibwerkzeug in vielen Büros und Amtsstuben. Erich John hat sie entworfen, genau wie die Operngläser rechts im Bild.

Das Einfamilienhaus in einer verkehrsberuhigten Straße ist tipptopp in Ordnung. John und seine Frau bitten trotzdem um Nachsicht wegen irgendeiner Unordnung, die sich nicht so recht zeigen will. Dass beide seit Jahrzehnten hier wohnen, ist unverkennbar. Bis unters Dach steckt das Haus voller Erinnerungen. An den Wänden hängen Bilder von Menschen, mit denen das Ehepaar auf Reisen Freundschaft geschlossen hat. Die meisten hat John selbst gemalt. Manche Motive auch mehrfach. "Ein paar Striche mehr oder weniger und die gesamte Stimmung ist eine andere", sagt er.

Erschaffen hat die Weltzeituhr Erich John. Von seiner Muttersprache Tschechisch ist dem 91-Jährigen nur ein Akzent geblieben, der Rest ist verblasst. Kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs musste er seinen Heimatort im Norden Böhmens verlassen. Die Familie war enteignet worden, außer Strafarbeiten gab es nichts mehr. John floh nach Mecklenburg, wo er eine Lehre zum Bauschlosser absolvierte. In Berlin lebt er seit den frühen fünfziger Jahren. Er kam, um an der Kunstschule in Weißensee Formgestaltung zu studieren. Später lehrte er dort. Hellersdorf ist unterdessen seine Heimat geworden.

Für die Umgestaltung des Platzes war Walter Womacka verantwortlich. Er hatte wenige Jahre zuvor die SED-Führung mit dem Natursteinmosaik am Haus des Lehrers begeistert. Insbesondere Walter Ulbricht war von Womacka überzeugt. 1968 wurde er zum Rektor der Kunsthochschule Weißensee ernannt. John, der zu diesem Zeitpunkt selbst in Weißensee lehrte, bekam so die Möglichkeit an einem Ideenwettbewerb für eine Uhr teilzunehmen.

Im Sommer 1969 sollte Ost-Berlin einen neuen, zentralen Platz bekommen. Groß und eindrucksvoll, einer Weltmetropole würdig, so die Vorgabe der SED-Führung. Spätestens am 7. Oktober, dem 20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik musste der Platz fertig sein. Also wurde im Vorjahr nach Ideen, Architekten und Formgestaltern gesucht.

Kurz vor Aufnahme beider deutscher Staaten in die UN im September 1973 veranstaltete die DDR die "X. Weltfestspiele der Jugend und Studenten". Der Arbeiter- und Bauernstaat wollte Weltoffenheit demonstrieren und für gute Stimmung zu sorgen. Das gelang so gut, dass die neun Tage als "Woodstock des Ostens" in die Geschichte eingingen.

"Yeah, and saturn is the second hand." Die junge Peruanerin glaubt mir kein Wort. Saturn soll der Sekundenzeiger sein? "It runs way too fast." Er drehe sich doch viel zu schnell, protestiert sie. Wir blicken auf die Kugel, die über dem runden Metallkörper schwebt. Sie stellt die Sonne dar. Vier Stangen strahlen aus dem Bauch der Kugel, wie die Richtungspfeile einer Windrose. Das Gestänge trägt das Planetensystem über der Uhr.

Wenn Saturn wirklich die Sekunden zählt, muss er sich in einer Minute um seine Sonne drehen. Richtig? Die Frau nickt. Also muss jede Viertel-Minute eine der Stangen vorüberziehen. Wieder Nicken. Wir blicken in die Mitte des Sonnensystems.

Eine der Stangen naht. "Go!", befiehlt die Frau. Wir zählen still. Als die nächste Stange herbeigefahren kommt, ruft die Peruanerin: "Aaaand stop." "13 seconds", sage ich. "I've counted 16." Kurzes Kopfrechnen. "You were right." Saturn braucht eine Minute für eine Umdrehung, sagt sie. "Wie schnell die Zeit vergeht."