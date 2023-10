Zuvor hatte die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik bereits betont, sie sehe die Einsatzkräfte derzeit am Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Mit Blick auf die gewaltsamen pro-palästinensischen Aktionen der vergangenen Tage sprach sie in einem Interview mit der "B.Z." von einer "sehr angespannten Kräftelage". Polizeikräfte müssten teilweise aus ihren freien Tagen in den Dienst beordert werden.



Man könne die aktuelle Lage aber gut bewältigen, wenn von Bund und Ländern Unterstützung komme. "Am Mittwoch unterstützte uns beispielsweise die Bundespolizei", so Slowik. Bei Krawallen am Mittwochabend in Berlin-Neukölln waren Dutzende Polizisten verletzt worden, auch Feuerwehrkräfte wurden von pro-palästinensischen Gewalttätern attackiert.