Toter bei Garagenbrand in Linum bei Fehrbellin

In Linum bei Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist nach einem Garagenbrand eine männliche Leiche entdeckt worden. Das hat die Polizei am Montagmorgen Antenne Brandenburg bestätigt. Dem Brand sind mehrere Explosionen voraus gegangen. Um wen es sich bei dem Toten handelt ist noch nicht bekannt.

Die Kriminaltechniker waren am Wochenende im Einsatz, um Spuren zu sichern. Die Explosionen ereigneten sich am Samstagmorgen, die Polizei hat erst am Montag Einzelheiten bekannt gegeben. Über die Ursache wurden keine Angaben gemacht.