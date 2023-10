Nach dem Angriff der Hamas auf Israel gibt es erneut vielfach pro-palästinensische Demonstrationen in Berlin. Einige Organisationen fielen dabei in der Vergangenheit bereits durch verfassungswiedrige Taten auf, sie werden auch jetzt wieder beobachtet.

Bereits am Samstagnachmittag hatte die Polizei eine Demonstration in Neukölln aufgelöst , nachdem es dort anti-israelische Parolen gegeben haben soll. Kurz zuvor hatte es ebenfalls in Neukölln einen Vorfall gegeben, bei dem Männer süßes Gebäck verteilten, um die Terror-Angriffe auf Israel, bei dem aktuellen Angaben zufolge hunderte Zivilisten ums Leben kamen, zu feiern.

Für Mittwoch waren in Berlin erneut pro-palästinensischen Demonstrationen angemeldet. In Neukölln und am Pariser Platz sollten am Nachmittag "Solidaritätskundgebungen" mit Palästina stattfinden. Die Versammlungsbehörde entschloss sich am Dienstagabend allerdings dazu, diese Veranstaltungen zu verbieten . Zu groß waren die Befürchtungen, es könne zu Antisemitismus und Volksverhetzung kommen.

Mitverantwortlich gemacht für diese Aktion wird die Gruppe "Samidoun". Ihr deutscher Ableger teilte in Sozialen Netzwerken ein Foto der Aktion, das die eigene Teilnahme suggeriert. Die Berliner Polizei teilte auf Anfrage mit, es werde noch ermittelt, inwieweit die Organisation tatsächlich für die Aktion verantwortlich sei. Infolgedessen rückte die schon länger aktive Gruppe erneut in den öffentlichen Fokus.

"Samidoun" wurde 2011 in den USA gegründet. Nach eigenen Angaben geht es der Organisation darum, sich für palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen einzusetzen. Damidoun hat Ableger in vielen Ländern der Welt – unter anderem in Schweden, Frankreich, Kanada, Belgien, den Niederlanden und eben auch in Deutschland. Hierzulande wird die Organisation bereits seit einer Weile Verfassungsschutz beobachtet, auch in Berlin.

Behördenchef Michael Fischer sagte der rbb24 Abendschau am Montag, dass man das Netzwerk als antisemitisch und israelfeindlich einschätze und daher als verfassungsfeindliche Bestrebung beobachte. Die Aktivitäten von "Samidoun" hätten in den vergangenen zwei Jahren in Berlin deutlich zugenommen. Derzeit gehe der Verfassungsschutz in Berlin von einem "Personenpotenzial im unteren zweistelligen Bereich" aus, so Fischer.