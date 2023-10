Arbeiter der AEG-Kabelwerke genossen Urlaubsfeeling in der Mittagspause, später wurden hier die KWO-Malocher satt. Heute vermodert die leerstehende Ex-Kantine in Oberschöneweide - um die Zukunft des Denkmals gibt es Streit. Von Sebastian Schneider

Die ehemalige AEG-Kantine in der Wilhelminenhofstraße 76 ist nach außen unauffällig, senfgelbe Farbe auf grobporigem Putz, aber guckt man genauer hin, hat sie ungewöhnliche Details: Die vier quadratischen Zwiebeltürmchen, Fachwerkgiebel, die ziegelgedeckten Dächer. Früher sah sie aus wie ein Jagdhaus. Seit vielen Jahren steht der größte Teil leer, das Industriedenkmal verrottet. Susanne Reumschüssel muss sich zusammenreißen, um ihren Ärger darüber gedämpft und gefiltert nach außen zu geben, das merkt man ihr an.

Es ist der prächtigste Raum des ganzen Hauses, aber hier sieht es aus, als hätte man eine "Stromberg"-Kulisse nachträglich in den Saal eines britischen Jagdschlosses gezogen. Oben die dunkle, beeindruckende Holzdecke, mehr als 120 Jahre alte Balken. Ein paar Meter weiter unten stehen hellgraue Gipskartonwände mit abgetakelten Bürotüren, man guckt in freudlose Arbeitszimmer der 1980er, der Teppichboden wellt sich schon. "Das ist das Mäuselabyrinth", sagt Susanne Reumschüssel und schmunzelt säuerlich. Sie kämpft dafür, dass die vergessene Schönheit wieder sichtbar wird. Der offene Blick nach oben ist schon ein Fortschritt: Bis vor ein paar Jahren hätte man die prachtvolle Fachwerkdecke gar nicht zu sehen bekommen - sie war abgehängt worden.

Man erreicht es über den Innenhof, die gelbgeklinkerte, ehemalige Drahtfabrik gegenüber des Eingangs steht heute leer. Daneben sind ein Fitnessstudio und "Rolls Royce Solutions Berlin" untergebracht. Das Unternehmen stellt unter anderem Speicher für erneuerbare Energien her, hervorgegangen aus einem Startup - auch so ein Symbol für die neuen Zeiten in Schöneweide, die doch an alte anknüpfen.

Die Dokumentarfilmerin engagiert sich seit Jahren beim Industriesalon Schöneweide, einem Verein, der die reiche, zerrissene Geschichte dieses Stadtteils erhalten hilft. Er betreibt ganz in der Nähe der Kantine ein kleines Museum samt Archiv und bietet Führungen an, zuletzt wieder am Tag des offenen Denkmals [industriesalon.de] . Für diese Arbeit hat Susanne Reumschüssel das Bundesverdienstkreuz bekommen. An diesem warmen Spätsommertag schließt sie die Tür zur Kantine auf und leitet durch das Haus. Sie sagt: "Dass dieses Gebäude immer weiter verkommt, ist ein Desaster."

Aber mit jeder der 22 Stufen nach oben wird der Verfall des Gebäudes sichtbarer. Los geht es mit Spinnweben, dann sprenkeln auch Putzbrocken und Taubenfedern den Weg. An den pastellfarbenen Fensterscheiben, von limoncellogelb bis bonbonrosa, erkennt man, was für ein Wert hier einmal auf schöne Details gelegt wurde.

Die Kabel und Leitungen, die das Werk herstellt, werden in 40 Länder exportiert. Hier karrt man das Essen für die Arbeitenden in Thermokübeln über das Werksgelände.

An eine Jagdhausvilla erinnert zu dieser Zeit schon nichts mehr - 1925 lässt AEG die Front des sogenannten Casinos umbauen, damit sie in die nüchterne, klare Formensprache der damaligen Zeit passt. Das lässt sie heute unscheinbar wirken.

Um den hart arbeitenden Angestellten auch optisch Erholung in der Mittagspause zu bieten, wird die Kantine im Stil einer Landhausvilla gestaltet. Inmitten backsteinerner Fabrikhallen fühlt man sich wie in einem Wirtshaus.

Liebermann lässt für seine AEG in Oberschöneweide einen riesigen Industriekomplex errichten, ohne ihn wäre die "Elektropolis" am der Spree undenkbar - dazu gehört auch die für damalige Verhältnisse moderne Werkskantine.

Von außen wirkt das Haus in der Wilhelminenhofstraße recht unscheinbar, geht zwischen den viel beeindruckenderen Fabrikgiganten der Nachbarschaft leicht unter. Aber die ehemalige AEG-Kantine in Oberschöneweide ist etwas Besonderes.

Gebaut wird das Haus 1899 für die Mitarbeiter der "Allgemeinen Elektricitäts-Gesellschaft", im Auftrag des Firmengründers Emil Rathenau. Der Berliner hat wenige Jahre zuvor mit Chuzpe und Weitblick den Grundstein für ein Industrieimperium gelegt, dessen Name weltbekannt wird: AEG. Oberschöneweide hat damals etwas mehr als 600 Einwohner, es ist gerade erst dem Zustand als verschlafenes, grünes Ausflugsziel vor den Toren Berlins entwachsen. Hier findet Rathenau Raum für seinen Ehrgeiz. Er lässt das Kraftwerk Oberspree bauen, eine Autofabrik, das Kabelwerk Oberspree, kurz KWO, dazu gehören unter anderem ein Kupferwalzwerk und eine Drahtzieherei. Was sie alle gemeinsam haben: Die Mitarbeiter müssen essen. Sie schuften damals in der Regel zehn Stunden am Tag und das an sieben Tagen in der Woche. Urlaub gibt es nicht.

Rathenau ist aber, das lässt sich aus dem damaligen Kontext sagen, kein gewissenloser Raubtierkapitalist. Im Vergleich zu anderen Unternehmern behandelt er die Mitarbeiter, die in den Fabrikhallen malochen, recht anständig. Die Werkskantine, die er in Auftrag gibt, ist etwas besonderes: Ganz bewusst als Kontrapunkt zur nüchternen, geradlinigen Sachlichkeit der Werkshallen gehalten. Fachwerk mit kunstvollen Schnitzereien, Erker, grünliche Kupferdächer, Stuck. Ausgedacht hat sich das Rathenaus Frau Mathilde. Die Arbeiter und Beamten sollen sich in ihrer Pause wohl fühlen. Heute würde man vielleicht sagen: Abschalten können.

"Hier im ersten Stock waren die etwas Bessergestellten, die mehr verdienten", erzählt Susanne Reumschüssel. Für 25 Pfennig bekommt man ein warmes Mittagessen, wird am Tisch bedient. Wer sich das nicht leisten kann, darf im Erdgeschoss mitgebrachtes Essen aufwärmen und verpeisen. Damals ist das ungewöhnlich.