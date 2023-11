Die Menschen in Berlin sind für Großstädter überdurchschnittlich zufrieden mit ihrem Leben. Zu diesem Ergebnis kommt der Glücksatlas der Süddeutsche Klassenlotterie (SKL), der am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Im Vergleich mit elf anderen Großstädten in Deutschland kommt die Hauptstadt damit "überraschend" auf Platz vier, wie das Unternehmen mitteilte. Auch sei die Zufriedenheit gegenüber den Corona-Jahren gestiegen.

Nur die Menschen in Hamburg, Frankfurt am Main und München bewerten ihr Leben in den größten deutschen Städten im Jahr 2023 als glücklicher. In Stuttgart und beispielsweise Düsseldorf sind die Menschen, obwohl wohlhabender, weniger glücklich als in Berlin.