VBB verspricht mit Fahrplanwechsel am 10. Dezember mehr ÖPNV-Verbindungen

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) verspricht mit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember mehr ÖPNV-Verbindungen. "Die Länder Berlin und Brandenburg sowie die Landkreise haben zusätzliche Fahrten für den Regional-, S-Bahn- und Busverkehr bestellt", teilte der VBB am Mittwoch mit. Damit werde der öffentliche Nahverkehr "komfortabler und attraktiver".

Konkret nannte der VBB den neuen Haltepunkt in Potsdam-Pirschheide, der von den Regionalbahnlinien RB33 und RB22 angefahren werden soll. "Diese Station schafft durch die Straßenbahnanbindung für viele Potsdamer eine schnellere Verbindung zwischen der Landeshauptstadt in Richtung Flughafen BER und Königs Wusterhausen", so der VBB.

Zudem werde das Fahrtangebot der Regionalbahnlinien zwischen Potsdam und Jüterbog (RB33) sowie zwischen Wannsee und Beelitz (RB37) deutlich ausgeweitet, erklärte eine Sprecherin des VBB. Demnach wird der Stundentakt nun auch an Wochenenden angeboten und damit das bisherige Fahrtangebot etwa verdoppelt.

In Potsdam werden die Abfahrtszeiten der Buslinie 699 angepasst.