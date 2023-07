Nach Auffassung des Personalrates gibt es jedoch Anhaltspunkte, dass Verantwortliche in der Klinik die Senatsgesundheitsverwaltung als Dienstaufsicht nicht vorschriftsmäßig über alle wichtigen Vorkommnisse informiert haben. Demnach wurden etwa im vergangenen Jahr 103 Vorfälle nicht gemeldet, die "vom beabsichtigten Betriebsablauf erheblich abweichen" und deshalb meldepflichtig seien. Unter anderem sei das nach gewalttätigen Übergriffen von Patienten gegen Beschäftigte der Fall gewesen.

Personalnot, mehr Gewaltmeldungen, Entlassungen instabiler Patienten: Nach Aussagen von Mitarbeitern des Maßregelvollzugs in Berlin und von Patientenbetreuern scheint die Situation in der überfüllten Psychiatrie für verurteilte Straftäter in Reinickendorf außer Kontrolle geraten zu sein.

Ein Vertreter des Personalrates* sagte rbb|24, die klinikinterne Dokumentation kritischer Vorfälle sei "lückenhaft", deshalb sei davon auszugehen, dass die Gesundheitsverwaltung nicht über das wirkliche Ausmaß der Missstände im Maßregelvollzug Bescheid wisse. Ärzte, die für die Dokumentation besonderer Vorfälle verantwortlich sind, hätten ein Interesse, einen guten Eindruck zu hinterlassen. "Wenn Ärzte den Eindruck erwecken wollen, dass es in ihren Bereichen geregelt zugeht, ist das für betroffene Pflegekräfte aber keine Hilfe", sagte der Personalratsvorsitzende rbb|24.

Im Maßregelvollzug werden Straftäter untergebracht, die etwa aufgrund psychischer Krankheiten als nicht, oder nur vermindert schuldfähig gelten. Das Krankenhaus liegt auf einem gesicherten Gelände hinter dem U-Bahnhof Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf. Auf dem Areal befinden sich mehrere Altbauten, Oberärzte leiten die dortigen Abteilungen mit insgesamt 17 Stationen, hinzu kommen drei Stationen am Klinik-Standort in Berlin-Buch. Abgesehen von einer forensischen Psychiatrie ist der Maßregelvollzug auch eine Entziehungsanstalt für Straftäter, die etwa aufgrund einer Suchterkrankung nicht als schuldfähig gelten.

Beschäftigte sagten rbb|24, eine Ursache für die Probleme im Maßregelvollzug sei die chronische Überbelegung: Zuletzt wurden 606 Patienten in der Klinik behandelt, genehmigt sind nur 541 Betten. Die durchschnittliche Unterbringungsdauer von sieben Jahren verbringen die meisten Menschen zudem größtenteils in Mehrbettzimmern. Zeitweise kamen fünf Menschen in Zimmern für drei Personen unter.

Ein zweites großes Problem sei die Personalnot. Etwa jede sechste Stelle im Maßregelvollzug ist unbesetzt, zuletzt fehlten laut internen Zahlen unter anderem acht Ärzte und 97 Pflegekräfte.

Bereits vor drei Jahren hatte der Personalrat in einem offenen Brief an die Senatsgesundheitsverwaltung kritisiert, dass die Gewalt im Maßregelvollzug durch anhaltende Überbelegung und Personalmangel zunehme.