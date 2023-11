So sehr wie heute hat sich Lokführer Walied Schön schon lange nicht mehr auf eine Fahrt gefreut. Er steht am Gleis 5 des Bahnhofs Charlottenburg vor dem vordersten Waggon einer S-Bahn. Er sagt: "Das ist ein echter Oldtimer!" Ein Oldtimer , der im Jahr 1928 gebaut wurde und von vorne bis hinten geschmückt ist. Den fast hundert Jahre alten Zug zieren Tannenzweige und golden funkelndes Lametta. Schön betritt den Fahrerstand. Eine bunte Zeichnung eines Weihnachtsmanns schmückt die Frontscheibe. Darüber: ein blaues Schild mit der weißen Aufschrift "Weihnachtszug 2023".

"Unsere geliebte Tradition ist endlich zurück", sagt Schön. "Ich bin so stolz und nervös gleichzeitig." Schön ist umgeben von runden analogen Anzeigen und schwarzen Knöpfen. Ein Schaffner brüllt am Gleis: "Zurückbleiben, bitte!" Ein Team von weiteren ehrenamtlichen Zugbegleitern schließt alle Türen des Zuges mit der Hand. Der Lokführer schiebt einen silbernen Hebel nach vorne - und schon rollt der historische Weihnachtszug in Richtung Westkreuz. Der Boden wackelt, alle Ecken des Wagens quietschen.

Der Weihnachtszug ist ein Hingucker. Wenn er langsam in den Bahnhöfen einfährt, schauen die Menschen auf dem Bahnsteig kurz verwirrt auf und zücken dann zum Großteil sofort ihre Smartphones. Auf jedem Fenster sind weiße Schneeflocken-Sticker aufgeklebt und selbstgemalte Bilder von Schneemännern und Rentieren zu sehen.

Im Zug gibt es zwei Bereiche: In der "3. Klasse, Nichtraucher" sitzen Gäste auf rustikalen Holzbänken. Aus blechern klingenden Lautsprechern ertönen weihnachtliche Melodien von Frank Sinatra. Gäste tauschen ihr Eisenbahn-Wissen aus. Ein Mann in beiger Weste, Anzughose, weißem Hemd, öffnet ein Fenster und schiebt es einen halben Meter runter. Er grinst und sagt: "Früher konnte man während der Fahrt noch aus dem Zug springen. An den Fenstern und Türen sind Schilder befestigt mit der roten Aufschrift: 'Nicht öffnen während der Fahrt! L e b e n s g e f a h r !'"

In der 2. Klasse machen es sich die Gäste auf hellbraunen Plüschpolstern bequem. Ihre Kleidung hängt in fein gewebten Gepäcknetzen und die Wände sind mit Mahagoni-Holz verkleidet. Es riecht nach altem Leder. Auf einem der Sitze turnt der neunjährige Milo. Er sagt: "Der Zug ist so schön bemalt und alt." Hört man sich bei den anderen Gästen um, was ihnen besonders gut gefällt, ist die häufigste Antwort: "Die Geräusche." Jedes Mal, wenn der Zug beschleunigt, klirren die Fenster und Sitzbänke. Der Motor der historischen S-Bahn wird so für die Gäste nicht nur hör-, sondern auch spürbar.