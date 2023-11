Mitangeklagter legt Geständnis in Prozess um Einbruch in Tresorraum ab

Nach dem Einbruch in einen Tresorraum in Berlin mit einer Beute von rund 49 Millionen Euro hat einer der fünf Angeklagten gestanden. Der damalige Geschäftsführer des Unternehmens, das die Tresoranlage in der Charlottenburger Fasanenstraße betrieb, erklärte am Montag vor dem Berliner Landgericht, er habe sich "aus einem Chaos" heraus an der Tat beteiligt.

Er bereue es zutiefst, so der 52-Jährige. "Die Punkte der Anklage sind aus meiner Sicht alle richtig", erklärte der Mann, der im Prozess als Kronzeuge gilt.