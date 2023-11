CDU und SPD in Berlin haben sich über die Finanzierung der beim "Sicherheitsgipfel" Anfang September vereinbarten Maßnahmen verständigt. Dabei geht es insbesondere um Hilfsangebote für drogenabhängige Menschen am Leopoldplatz im Wedding und am Görlitzer Park in Kreuzberg.



Insgesamt sollen dort in den kommenden beiden Jahren 31 Millionen Euro investiert werden, wie aus einem zwischen den Parteien abgestimmten Papier hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der "Tagesspiegel" [externer Link, Bezahlinhalt] hatte darüber berichtet.