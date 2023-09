Berlin liebt Dich Dienstag, 12.09.2023 | 14:38 Uhr

Ein Zaun wird nicht helfen, die Ursachen zu verhindern. Abhängige gehen dort hin, wo Drogen verkauft werden. Wenn also nicht im Park, dann eben in den Umliegenden Straßen. Wer nicht dort wohnt, kann gerne eine Meinung zum Thema haben. Wie es im Kiez wirklich aussieht, weiß nur, wer dort lebt und/oder dort täglich zu tun hat. Es wird nie eine befriedigende Lösung geben, sondern immer nur eine Verschiebung. Wer sich nachts im Park erleichtert, weil Mensch keine andere Möglichkeit hat, wird das in Zukunft auf der Straße oder in Hauseingängen erledigen. Etc. pp.. Mensch kauft Drogen, Mensch nimmt Drogen, Mensch verkauft Drogen. Angebot und Nachfrage. Wie gesagt, eine Lösung ist nicht einfach mal so übern Zaun zu brechen. Insofern hat der Bezirk gute Gründe zu stänkern.