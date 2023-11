Neue Wege, um dem Pflegekräftemangel zu begegnen: Im Johanniter-Krankenhaus in Treuenbrietzen haben die ersten Schüler aus dem Kosovo ihre Pflege-Ausbildung begonnen – ein Vorbild für andere Krankenhäuser in Brandenburg. Von Amelie Ernst

Manche Abläufe wie die Körperpflege sind noch neu für Endrit, andere kannte er schon von der Krankenpflegeschule im Kosovo: "Dort habe ich schon Infusionen und Injektionen gegeben und Wunden versorgt." Das Lernen mache Spaß, erzählen die vier, und die deutschen Klassenkameraden in der Pflegeschule seien sehr hilfsbereit. Trotzdem sei in Deutschland vieles anders als zu Hause im Kosovo.

Felder bewirtschaften, Traktor fahren, im Kuhstall arbeiten: Immer mehr junge Menschen beginnen Ausbildungen in der Landwirtschaft. Was fasziniert sie an der Arbeit auf dem Land? Von Susanne Hakenjos

Gegen das gelegentliche Heimweh helfe das gemeinsame Kochen – wobei ihr der Start in Deutschland aber gar nicht so schwer gefallen sei, sagt Fitore Gashi. "Ich habe in Berlin meine Schwester. Meine Freunde machen es leichter für mich. Und wir haben Frau Koch – sie unterstützt uns sehr viel." Gemeint ist die Anne Koch, die Welcome-Managerin, die das Johanniter-Krankenhaus extra eingestellt hat, um ausländischen Azubis und Mitarbeitenden den Start in Treuenbrietzen zu erleichtern.

Anne Koch kümmert sich um Möbel, Krankenversicherungen, Handy-Verträge und darum, dass die Neuen sich hier schnell wohlfühlen. "Es läuft super", sagt sie. "Wir haben uns zum Beispiel eine gemeinsame Jogging-Runde ausgemacht, und mit einer Mitschülerin sind sie gestern mit dem Auto zum Einkaufen gefahren." Der Aufwand bei der Integration sei immens, so Koch, doch er sei auch immens wichtig und lohne sich langfristig.