"Zahl der Waldbrände in Brandenburg ist 2023 deutlich zurückgegangen"

244 Waldbrände hat es in diesem Jahr in Brandenburg gegeben. Das sind nicht einmal halb so viele wie 2022, als mehr als 520 Brände registriert wurden.

Wie Forstminister Axel Vogel (Grüne) in einer Bilanz am Donnerstag mitteilte, wurden in diesem Jahr 763 Hektar Wald von Feuern erfasst. Der größte Waldbrand mit 688 Hektar loderte auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz in Jüterbog (Teltow-Fläming).

Ein Grund dafür, dass es im Vergleich zu 2022 weniger Feuer ausgebrochen sind: Es hat mehr geregnet. Dennoch war der Sommer 2023 laut Deutschem Wetterdienst im bundesweiten Vergleich in Brandenburg am trockensten.