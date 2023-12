Mit einer Fahrraddemo haben mehrere Klimaschutz-Gruppen am Samstag in Berlin gegen den Weiterbau der Stadtautobahn A100 protestiert.

Wie eine Polizei-Sprecherin dem rbb sagte, nahmen etwas mehr als 200 Menschen an dem Fahrradkorso teil, angemeldet waren 500 Menschen. Die Demo war am Mittag am Platz der Luftbrücke in Tempelhof gestartet. Sie führte unter anderem über einen Abschnitt der Stadtautobahn bis zum Treptower Park. Die Autobahn wurde wegen der Protestaktion vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

An einer weitere Demonstration an der Elsenbrücke zwischen Treptow und Friedrichshain nahmen laut Polizei am Nachmittag zunächst etwa 20 bis 30 Menschen teil. Eine Sprecherin der Polizei erklärte am Sonntagnachmittag, dass etwa 150 Demonstrierende auf der Fahrbahn saßen, so dass die Brücke entgegen vorheriger Absprachen blockiert war. Die Organisatoren sprachen auf epd-Anfrage von etwa 300 bis 400 Teilnehmenden. Die Blockade sollte nach ihren Angaben bis zum Samstagabend andauern. Die Beamten befanden sich nach ihren Worten im Gespräch mit den Veranstaltern, um das weitere Vorgehen abzustimmen.

Anlass für die Blockade war laut Organisatoren der derzeit laufende Weltklimagipfel in Katar. Die Demonstranten fordern einen Stopp von Subventionen für fossile Energie.