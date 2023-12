rbb-24-nutzer Berlin Freitag, 15.12.2023 | 18:20 Uhr

Also bei aktuell ca. 38.500 Studierenden an der FU fällt einerseits eine ohrenbetäubende Stille auf und andererseits diese übergriffigen, demagogischen Kleinstgruppen. Die Studierenden hätten stattdessen ihre eigene Repräsentativität reflektieren können - sie ist nichtig - oder sie hätten genug Zeit und nicht zuletzt Seminare gehabt, die ihnen näherbringen können hätten, dass Polarisierung kein Überwinden, sondern Verstetigen von Konflikten meint durch bloßes Bilden von unversöhnlichen Ein- und Ausschlüssen; dass selektive Solidarität kein Ausdruck von Mitmenschlichkeit und Antidiskriminierung ist. Wieder eine vertane Chance. Man kann nur froh sein, dass bisher die Größe solcher emotionalisierenden und dogmatischen Aktionen - am Ort der Hypothese! - nicht so zahlenmäßig groß war wie in manch anderen Ländern, ob USA oder Vereinigtes Königreich.