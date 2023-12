An der Freien Universität (FU) in Berlin-Dahlem hat es am Donnerstag eine Rangelei zwischen pro-palästinensischen und pro-israelischen Unterstützern gegeben. Die Polizei war nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagmittag mit 20 Einsatzkräften vor Ort.



Den Angaben zufolge waren in den Vorfall in einem Hörsaal rund 35 Personen involviert. Wie ein Polizeisprecher dem rbb sagte, sollen etwa 25 pro-palästinensische und zehn pro-israelische Anhänger aneinandergeraten sein.

Eine Person soll nach dem Vorfall über Bauchschmerzen geklagt haben, eine weitere über Brustschmerzen. Dem rbb sagte der Polizeisprecher, dass zwei Anzeigen wegen Körperverletzung gestellt wurden.