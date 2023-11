Seit dem 7. Oktober, also dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel, werden an Berliner Hochschulen vermehrt Israel-kritische und antisemitische Vorfälle gemeldet. Ein jüdischer Studierender schildert seine Emotionen. Von Wolf Siebert

Für den Berliner Studenten Lior Steiner sind Israel-Kritik und Antisemitismus keine abstrakten Phänomene, über die man lediglich politisch oder wissenschaftlich diskutieren kann. Der 18-jährige jüdische Student an der Freien Universität Berlin (FU) fühlt sich seit dem 7. Oktober, dem Tag des Terrorangriffs der Hamas auf Israel, emotional verletzt: Äußerungen im Erstsemester-Chat und hasserfüllte Parolen bei einer Demo auf dem FU-Gelände haben ihn traurig, aber auch wütend gemacht: "Mich verletzen Aussagen, die Israel das Existenzrecht absprechen, die den Terroranschlag verteidigen oder billigend in Kauf nehmen durch eine angebliche Besatzung der palästinensischen Gebiete seit fünfundsiebzig Jahren.“

Hat die FU, haben Berlins Universitäten ein Antisemitismus-Problem? Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (Rias) sammelt entsprechende Vorfälle und gibt einmal im Jahr einen Bericht heraus. Die Antwort: Zwischen 2019 und Ende 2022 gab es im Hochschulbereich zehn antisemitische Vorfälle: persönliche Anfeindungen, antisemitische Schmierereien oder Aufkleber. Zwischen dem 7. Oktober - dem Tag des Terrorangriffs - und dem 9. November hat es demnach bereits acht eindeutig antisemitische Vorkommnisse gegeben: überwiegens Posts in Studierenden-Chat-Gruppen oder auf der Social Media-Seite der FU. Inhaltlich werde das Existenzrecht Israels in Frage gestellt, heißt es von der Rias. Israel werde dämonisiert oder das Handeln der israelischen Regierung gegenüber den Palästinensern mit der Verfolgung und Vernichtung der Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus gleichgesetzt. Zudem lägen weitere Meldungen vor, bei denen die RIAS erst klären müsse, ob es sich um antisemitische Äußerungen handle.

Bedrohungen, Beschimpfungen, Davidstern-Markierungen an Wohnhäusern: Nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel schnellte die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Berlin nach oben. Laut der Recherchestelle Rias waren es es fast acht Fälle pro Tag.

Die Hochschulleitungen legten damals die Antisemitismus-Definition der Holocaust Remembrance Alliance [holocaustremembrance.com] zugrunde. Die Allianz, der auch Deutschland angehört, wurde gegründet, um die Aufklärung und Erforschung des Holocausts und die Erinnerung an ihn weltweit zu fördern: "Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und/oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen."

2019 haben hat die deutsche Hochschulrektorenkonferenz eine eindeutige Erklärung gegen Antisemitismus abgegeben: "An deutschen Hochschulen ist kein Platz für Antisemitismus." Damit reagierten Hochschulen auf den Mordanschlag auf die Synagoge in Halle. Die Erklärung [hrk.de] war auch als Aufforderung an alle Hochschulen zu verstehen, sich hier zu engagieren.

Rias nun prüft in jedem Einzelfall, ob es sich um Antisemitismus handelt. So komme es "bei einer Äußerung in einer Chat-Gruppe darauf an, auf welchen Gesprächskontext sich diese bezieht und an wen eine Nachricht adressiert ist", erklärte Rias rbb|24.

Es geht also immer um den Kontext. So sei bei einer Schmiererei oder einem Schriftzug im öffentlichen Raum nicht nur der Inhalt ausschlaggebend. Es könne auch eine Rolle spielen, wo dieser Vorfall stattgefunden habe. "Rias Berlin unterscheidet auch zwischen Kritik an Israel, die mit der Kritik an anderen Staaten vergleichbar ist, und solcher, die wir als antisemitisch einordnen."