In den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 2022 gab es einen lauten Knall in Berlin-Mitte, dann flutete Wasser die Straße. Der Außenzylinder des Aquariums "Aquadom" war zerborsten. Bis heute läuft die Suche nach dem Grund.

Ein gewaltiger Knall, wie ein Blitzeinschlag, oder eine Explosion. Daraufhin eine Flutwelle und überall nur noch Wasser, Trümmer und tote Fische: So haben Gäste eines Hotels in Berlin-Mitte den Moment der Aquadom-Zerstörung in den frühen Morgenstunden des 16. Dezember 2022 beschrieben.

Eine Million Liter Wasser, die - als das zylindrische Aquarium urplötzlich zerbarst - in einer riesigen Flutwelle durch das Gebäude gespült wurden, hatten Teile der Fassade mitgerissen, Innenräume und die Straße vor dem Hotel verwüstet. Das Salzwasser war in die Berliner Kanalisation, aber auch in Keller gelaufen. Auch das DDR-Museum, das in unmittelbarer Nachbarschaft liegt, war betroffen.

Eine Politikerin, die in dem Hotel übernachtete, berichtete, innen im Hotel sei alles zerstört, überall lägen tote Fische herum. "Das ist ein großes Desaster für die Fische und das Hotel."