In 14 Stunden an die Seine

Mit dem neuen Fahrplanwechsel starten am Montagabend die neuen Nachtzüge nach Berlin.

Dreimal pro Woche wird ab 11. Dezember ein Zug vom Typ Nightjet zwischen den beiden Hauptstädten pendeln, teilten die drei beteiligten Bahnunternehmen DB, ÖBB und SNCF mit.

In Berlin starten die Züge montags, mittwochs und freitags um 20.18 Uhr. Sie kommen am nächsten Morgen um 10.24 Uhr am Bahnhof Paris Gare de L'est an.

Von Paris aus fahren sie dienstags, donnerstags und samstags um 19.12 Uhr zurück, Berlin wird dann - laut Plan - um 8.26 Uhr erreicht.