Zudem seien die Anforderungen im Außendienst gestiegen, so komme es vermehrt zu gemeinsamen Einsätzen mit anderen Sicherheitsbehörden. "Wir gehen nachts in Parks, wir machen Jugendschutzeinsätze in Shisha-Bars, wir gehen in illegale Bordelle oder illegale Spielhallen", sagte Außendienstleiter Ronald Mikkeleitis dem rbb.

Dazu kommen laut Bezirk Bombenentschärfungen oder Evakuierungen aufgrund von Katastrophenlagen. Betont wird zudem der Schutz vor klimatischen Extremen wie Stürmen und anderen Wetterphänomenen, den die neuen Helme bieten würden.

Laut Bezirk ist das Ordnungsamt in Reinickendorf deutschlandweit das erste mit Helmen als Ausrüstung. Bereits seit 2019 gehört eine stichsichere Weste zur Ausstattung. Insgesamt 20 Helme für jeweils 800 Euro wurden angeschafft. Sie werden demnach in die Einsatzfahrzeuge gelegt, das Aufsetzen sei freiwillig.

Nach Angaben des Bezirks gibt es im Ordnungsamt 45 Mitarbeiter im Außendienst, die in einem Zwei-Schicht-System arbeiten. Der Bezirk Reinickendorf hat knapp 270.000 Einwohner.