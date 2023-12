Humboldt-Uni will umstrittenen Vortrag über Geschlechter nachholen

Viel Aufregung hatte es am Wochenende um die kurzfristige Absage eines Vortrags zum Thema Sex und Gender an der Berliner HU gegeben. Nun hat die Uni einen neuen Termin für die Veranstaltung angesetzt - allerdings in anderer Form.