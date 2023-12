Die beiden Panda-Kinder Pit und Paule sind im Berliner Zoo nur noch wenige Tage zu sehen. Darauf hat der Zoo am Dienstag hingewiesen. Wer nur an Wochenenden Zeit für einen Zoobesuch hat und die Bären noch einmal sehen will, darf sich am kommenden zweiten Adventwochenende nichts vornehmen - dann können sie das letzte Mal an einem Samstag und Sonntag besucht werden.



Da sich die Tiere seit einigen Wochen in Quarantäne befinden, können sie nur in der Innenanlage gesehen werden. In die Außenanlage dürfen sie nicht mehr.