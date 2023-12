Vor der Rückreise nach China - Abschiedswochenende für Pit und Paule

Do 07.12.23 | 20:26 Uhr

Es wird ihr letztes Besucher-Wochenende: Die beiden Panda-Zwillinge Pit und Paule verlassen noch im Dezember Berlin. Am Samstag und Sonntag werden sie im Berliner Zoo letztmalig zu sehen sein. Ein Geheimnis allerdings gibt es noch um den Abschied.

Abschiedswochenende für Panda-Zwillinge Pit und Paule Bereits seit Tagen sind die Tiere in Quarantäne zur Vorbereitung ihrer Reise in die Pandazuchtstation in China



Bei der Geburt wogen sie wenige hundert Gramm, nun reisen sie als 80-Kilo-Passagiere

Die beiden Pandabären Pit und Paule sind nur noch wenige Tage im Berliner Zoo zu sehen. Am Samstag und Sonntag sollen sie letztmalig für die Besucher zu bewundern sein. Das kündigte der Zoologische Garten am Dienstag an.



Mitte Dezember soll es für die beiden in Berlin geborenen Tiere nach vier Jahren Zoo wieder nach China gehen, genauer gesagt in die Panda-Base in Chengdu, eine Aufzucht- und Forschungsstation für große Pandas. Um diese Reise für die beiden Tiere zu erleichtern, werde mit ihnen täglich schon mal der Besuch in der Reisekiste geübt, sagte Panda-Pfleger Marvin Dufke dem rbb: "Wir machen jeden Tag zweimal Kistentraining: einmal früh, einmal am Nachmittag."



Die 2019 in Berlin geborenen Zwillinge sowie ihre in Berlin bleibenden Eltern Meng Meng und Jiao Qing sind Eigentum der Volksrepublik China. Im Laufe ihres Lebens müssen alle von China in andere Zoos gegebenen Pandas, die Heimreise antreten, so die Vereinbarung vor der Leihe.



Abgeschirmt hinter Glas - aus Quarantäne-Gründen

Da sich Pit und Paule in Vorbereitung auf ihre Reise seit einigen Wochen in einer insgesamt rund 30-tägigen Quarantäne befinden, können sie in diesen Tagen und auch am Wochenende nur noch in der Innenanlage besucht werden, also abgeschirmt hinter Glas. In die Außenanlage dürfen sie wegen der Quarantäne-Bestimmungen nicht mehr, wie der Zoo mitteilte.



Pit und Paule sind die nach dem Tod des ebenfalls in Berlin geborenen und 2011 verstorbenen Eisbären Knut die populärsten Tiere im Zoo.

Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing feiern Berlin-Jubiläum

Bild: Picture Alliance/XinHua/Ren Pengfei Mitte Dezember sollen die Panda-Kinder Pit und Paule aus dem Berliner Zoo nach China zurückkehren.



Bild: Picture Alliance/XinHua/Ren Pengfei Meng Xiang und Meng Yuan - wie sie offiziell heißen - sollen in eine Panda-Base in Chengdu, eine Aufzucht- und Forschungsstation für Große Pandas, gebracht werden.

Bild: imago images/Olaf Wagner Ende August feierten die Panda-Zwillinge ihren dritten Geburtstag in Berlin.



Bild: dpa/Ben Kriemann Doch vorher feierten ihre Eltern Berlin-Jubiläum: Vor fünf Jahren, am 24. Juni 2017, kamen die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing nach Berlin - und wurden am Flughafen mit großem Pomp begrüßt. Die beiden sind Leihgaben der Volksrepublik China an den Berliner Zoo.

Bild: dpa/Paul Zinken Mit viel Aufwand und Geld war im Berliner Zoo ein Gehege für die beiden gebaut worden. Das Ziel: Vor allem Meng Meng soll sich so wohl fühlen, dass es auch mit dem Nachwuchs klappt - Stichwort: Liebestunnel (hier nicht im Bild).

Bild: Zoo Tierpark Berlin/Twitter Fast zwei Jahre später war es dann soweit: Der Zoo veröffentlichte ein erstes Ultraschallbild von Panda-Bärin Meng Meng.



Nachwuchs bei Meng Meng im Berliner Zoo | Bild: Zoo Berlin Fast ohne Fell und nur 100 Gramm schwer: Am 31. August 2019 bringt Meng Meng die beiden männlichen Jungtiere zur Welt (hier nur einer der beiden im Bild). Für Deutschland ist es der erste Panda-Nachwuchs überhaupt.

Die Pandazwillinge genießen die gemeinsame Kuschelzeit. | Bild: rbb/Zoo Berlin Offiziell heißen die beiden Meng Yuan und Meng Xiang, was sich mit "Ersehnter Traum" und "Erfüllter Traum" übersetzen lässt. Korrekt ausgesprochen: Möng Tschiang und Möng Juan. Ihre Berliner Spitznamen: Pit und Paule.

Bild: Zoo Berlin Wie ihre Eltern sind Pit und Paule nur Leihgaben der Volksrepublik China an den Berliner Zoo. Eine Million Dollar zahlt der Zoo jährlich nur für die Eltern; auch für die Kinder dürfte eine Leihsumme erhoben worden sein. Der Besucheransturm vor dem Berliner Pandagehege dürfte aber sicherlich einige Kosten decken, denn die bedrohte Art hatte Starpotential in Berlin.

Bild: dpa/Jörg Carstensen Hier kommen die beiden im Januar 2020 das erste Mal ins Gehege. Geplant war, dass der Nachwuchs bereits im Sommer 2022 nach China ausreist. Doch durch die Corona-Pandemie hatten sich mehrere Rückgaben weltweit verzögert - das betraf auf die Berliner Bärenbrüder.

Bild: Zoo Berlin Nach mehrmonatiger Verzögerung soll der Umzug der inzwischen 80 Kilogramm schweren Tiere nach China nun aber noch in 2023 passieren. Wer die Großen Pandabären ein letztes Mal sehen möchte, sollte bis zum zweiten Advent einen Zoobesuch planen. Aus Quarantänegründen sind Pit und Paule auch nur noch auf ihrer Innenanlage zu bestaunen. Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen





















Große Nachwuchshoffnungen - wenig Chancen

Selbst wenn es große Hoffnungen beim Zoo ebenso wie bei den Besuchern auf neuen Panda-Nachwuchs in Berlin gibt - die Aussichten sind sehr gering, auch wenn es in Berlin schon einmal geklappt hat mit dem Nachwuchs. So jedenfalls lautet die Einschätzung von Zoo-Kurator Florian Sicks: "Selbst wenn man es versucht - es ist keine Garantie dafür, dass es auch wieder klappt. Pandas haben eine sehr, sehr kurze Zeit, in der sie nur empfängnisbereit sind, da muss alles stimmen."



Der Zoologische Leiter des Zoos, Christian Kern, sagte im rbb, mit Blick auf die gefährdete Art Panda freue man sich, dass mit der Reise nun erstmalig Berliner Nachzuchten zurück in die Panda-Reservepopulation Chinas kehren könnten. "Pit und Paula als Individuen aber werden wir natürlich vermissen." Für die Eltern der beiden Panda-Bären, die in Berlin zurückbleiben, sei die dann erfolgte endgültige Trennung kein Problem. Pandas seien eben Einzelgänger. "Denen ist das relativ gleich. Die sind Eigenbrödler."





Panda-Pfleger Norbert Zahmel erinnert sich gern und viel an Pit und Paule, die er beide seit ihrer Geburt aufgepäppelt hat: "Wir haben mit ihnen extrem viel Zeit verbracht - Tag und Nacht und haben mit ihnen extrem viele Sachen erlebt, etwa, dass wir sie von dem Bäumen pflücken mussten, weil es ihnen zu warm war. Da sind viele Sachen gewesen, Höhen und Tiefen."



An welchem Tag genau die Rückreise der Tiere stattfinden wird, will der Zoo mit Rücksicht auf die Tiere nicht sagen, man wolle so verhindern, dass Paparazzi die möglichst große Ruhe der Tiere stören könnten.



Aufmerksamkeit die Panda-Bären nutzt auch vielen anderen bedrohten Arten

Nach der Abreise sei die Anlage aber nun nicht verwaist, sie sei für zwei Tiere ausgelegt und eben für Nachwuchs, wenn er komme, so Kern, temporär reiche die Anlage auch für vier Tiere.



Pandas seien charismatische Botschafter für bedrohte Tierarten weltweit, "die die Herzen der Menschen bewegen", sagte Kern. "Wir nutzen dies, Aufmerksamkeit und Bewusstsein zu schaffen für viele, viele andere bedrohte Tierarten."



Sendung: rbb24 Inforadio, 07.12.2023, 16:20 Uhr