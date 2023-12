Bild: dpa-Bildfunk/Paul Zinken)

Das Jahr beginnt in Berlin unter erschütternden Vorzeichen: Polizisten, Feuerwehrleute und Sanitäter werden in der Silvesternacht mit Böllern und Silvesterraketen attackiert, mit Eisenstangen, Latten, Steinen und Flaschen - teilweise werden sie in Hinterhalte gelockt. In mehreren Fällen muss die Polizei die Feuerwehr dabei schützen, wie sie Brände löscht. Ein Reisebus brennt in der Sonnenallee komplett aus. 15 Feuerwehrleute und 47 Polizeibeamte werden verletzt. Die Bilder der Krawalle lösen bundesweit Empörung aus.