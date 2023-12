Fragen und Antworten - Das bedeutet die Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Mi 20.12.23 | 14:54 Uhr

Bild: dpa-Bildfunk/Christophe Gateau

Berlinerinnen und Berlin sind in bestimmten Wahlbezirken aufgerufen, noch einmal ihre Stimme für die Bundestagswahl abzugeben. Warum das Ganze, wo und wie genau es stattfinden soll - hier die wichtigsten Fragen und Antworten.



Welche Wahl wird wiederholt?



Die Bundestagswahl am 26. September 2021 wird in Teilen von Berlin wiederholt. Bei der Wahl am 26. September 2021 wurden in Berlin der Bundestag, das Berliner Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlungen gewählt. Außerdem wurde über den Volksentscheid für die Enteignung großer Wohnungskonzerne entschieden. Jetzt wird die Bundestagswahl wiederholt, allerdings nur in bestimmten Wahlbezirken in Berlin. Die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zur Bezirksverordnetenversammlung wurden bereits im Februar dieses Jahres komplett wiederholt. Der Volksentscheid musste nicht wiederholt werden – weil gegen sein Ergebnis kein Einspruch erhoben wurde.

Wo wird neu gewählt? In 455 der 2.257 Wahlbezirke. Das entspricht ungefähr jedem fünften Wahllokal. Auf dieser Karte sind alle betroffenen Wahlbezirke gekennzeichnet. Die meisten befinden sich in Pankow, Reinickendorf und Charlottenburg-Wilmersdorf.



Könnte die Wahl das Aus für die Ampel-Regierung im Bund bedeuten? Nein. Rechnerisch kann die Wiederholungswahl nichts an den Machtverhältnissen im Bundestag ändern.

Könnte die Wiederholungswahl Auswirkungen für die Linke im Bundestag haben? Mit der Linken ist es kompliziert. Aber eins ist klar: An der Sitzverteilung für die Linke - oder was davon übrig ist - wird sich nichts ändern. Die Linke hat bei der Bundestagswahl 2021 die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt und sitzt nur im Bundestag, weil sie drei Direktmandate gewonnen hat – durch Kandidaten, auf die in ihrem jeweiligen Wahlkreis die meisten Erststimmen entfallen sind. Drei Direktmandate heben sozusagen die Fünf-Prozent-Hürde auf – es zogen damit also auch Kandidatinnen und Kandidaten gemäß der Zweitstimmen für die Linke in den Bundestag. Zwei Direktmandate gab es in Berlin: Gesine Lötzsch in Lichtenberg (Wahlkreis 86) und Gregor Gysi in Treptow-Köpenick (Wahlkreis 84) bekamen sie. In ihren Wahlkreisen wird bei der Wiederholungswahl aber nur in wenigen Lokalen neu gewählt. Der Vorsprung von Lötzsch und Gysi ist zu groß und das Gewicht der einzelnen von der Teilwiederholung betroffenen Wahlbezirke in ihren Wahlkreisen zu gering, als dass sie ihre Direktmandate verlieren könnten. Darum bleiben auch die anderen Linken-Bundestagsabgeordneten, beziehungsweise die, die aus der Partei beziehungsweise der damaligen Fraktion ausgetreten sind, im Bundestag, darunter auch Sarah Wagenknecht, die eine eigene Parteigründung anstrebt. Zur Linken-Fraktion muss noch gesagt werden, dass ihre Auflösung begonnen hat - aber das ist ein anderes Thema.



Gibt es überhaupt Auswirkungen? Bei Stimmverschiebungen und einer veränderten Wahlbeteiligung in Berlin könnten andere Bundesländer berührt sein. Das hängt mit der bundesweiten Gewichtung der Stimmanteile zusammen. Theoretisch ist es möglich, dass nach der Wahl ein Berliner Bundestagsabgeordneter sein Mandat verliert, aber jemand anderes aus einer anderen Region nachrückt. Denkbar ist auch, dass sich das Parlament minimal verkleinert. Alles sei sehr komplex, hieß es aus dem Büro der Bundeswahlleiterin am Dienstag. Weiter spekulieren wolle man nicht. Konkreter wird es bei der Wiederholungswahl für einzelne Politikerinnen und Politiker in Berlin bezüglich ihres Direktmandats. In Reinickendorf gewann CDU-Kandidatin Monika Grütters mit nur 1,4 Prozentpunkten beziehungsweise rund 1.800 Erststimmen Vorsprung vor SPD-Kandidat Torsten Einstmann das Direktmandat. In Charlottenburg-Wilmersdorf setzte sich der ehemalige Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) mit 3,5 Prozentpunkten Vorsprung gegen die aktuelle Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) durch. In Pankow schlug der Grüne Stefan Gelbhaar den SPD-Mann Klaus Mindrup um 4,0 Prozentpunkte.

Wenn die Auswirkungen so minimal sind, warum der ganze Aufwand einer Wahlwiederholung? Es ist schon ein Unterschied, wer genau, auch für Berlin, im Bundestag sitzt und wer nicht. Ob Berlin Mandate verliert zugunsten anderer Bundesländer oder nicht. Außerdem gab es viele Wahlfehler. Menschen mussten lange warten und Schlange stehen, Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. Vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18 Uhr geöffnet - dem Zeitpunkt, an dem die Stimmabgabe eigentlich vorbei sein sollte. Wahlfehler bleiben in einer Demokratie nicht ohne Folgen. Das hat das Urteil jetzt auch deutlich gemacht.

Wer darf wählen? Alle, die zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung wahlberechtigt sind, nach Alter und Wohnsitz. Also alle, die dann 18 sind und in den betroffenen Wahlbezirken mit Hauptwohnsitz wohnen sowie bestimmte Deutsche, die im Ausland leben. Es darf also auch wählen, wer 2021 noch in einer anderen Stadt gewohnt hat, aber jetzt in einem betroffenen Wahlbezirk mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Wer bei der Wahl im September in Berlin gewohnt hat, jetzt aber aus Berlin weggezogen ist, darf nicht mehr wählen. Wer innerhalb Berlins umgezogen ist, für den gilt das gleiche: Wer zum Zeitpunkt der Wahlwiederholung mit Hauptwohnsitz in einem der betroffenen Wahlbezirke wohnt, darf wählen, wer dort nicht wohnt, darf nicht wählen, unabhängig vom früheren Hauptwohnsitz.

Berlinerinnen und Berliner, die seit dem 26. September 2021 volljährig geworden sind, dürfen bei der Wiederholungswahl ihre Stimme abgeben. Stimmen für inzwischen verstorbene Menschen können nicht stellvertretend abgegeben werden. Landeswahlleiter Stephan Bröchler geht davon aus, dass bei der Wiederholungswahl 550.000 Berliner und Berliner wählen dürfen.



Wann wird gewählt? Die Teilwiederholung der Wahl findet am 11. Februar 2024 statt. Das Datum für die Teilwiederholung nannte Landeswahlleiter Stephan Bröchler am Dienstag in Karlsruhe. Dieser Wahltermin war bereits im Vorfeld erwartet worden - es ist der letzte mögliche innerhalb einer 60-Tage-Frist nach Urteilsverkündung. Und es ist der letzte Tag der Winterferien in Berlin.

Wer darf sich zur Wahl stellen? Prinzipiell ist es so, dass bei der teilweisen Wiederholungswahl dieselben Parteien und Kandidaten antreten wie 2021. Es ist nicht zulässig, neue Wahlvorschläge einzureichen. Wer gestorben ist, wird vom Wahlzettel gestrichen. Auf den Stimmzetteln muss ansonsten noch der Name der früheren Partei NPD geändert werden, die nun "Die Heimat" heißt.



Bleibt bei denen, die damals gewählt haben, nun aber nicht teilnehmen, die Stimme aus dem September 2021 gültig? Nein. Im Februar findet eine Wiederholungswahl statt und es zählt das dann ermittelte Ergebnis. Das Ergebnis vom September ist in den Wahlbezirken, in denen die Wahl wiederholt wird, damit dann annulliert.



Wenn ich per Brief gewählt habe, darf ich dann nochmal wählen? Ja, wenn das eigene Briefwahllokal betroffen ist. Wer nochmal wählen darf, bekommt auch eine Wahlbenachrichtigung. Wahlbenachrichtigungen werden ab 2. Januar verschickt. Briefwahl wird auch wieder möglich sein.



Wird es wieder Wahlkampf geben? Ja, ab Anfang Januar hängen Plakate in der Stadt.

Sendung: rbb24 Inforadio, 20.12.2023, 14 Uhr