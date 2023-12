Der 1. FC Union Berlin verabschiedet sich an diesem Dienstag mit einem Heimspiel gegen Real Madrid aus der ersten Champions-League-Saison der Vereinsgeschichte. Die ersten beiden Plätze in Gruppe C sind vor dem letzten Spieltag für die Köpenicker bereits passé und ein Weiterkommen in der Königsklasse deshalb nicht mehr möglich.

In Reichweite ist aber noch Platz drei, der zu einem Überwintern in der Europa League berechtigt. Damit das gelingt, ist im ausverkauften Berliner Olympiastadion vor rund 70.000 Zuschauern ab 21 Uhr ein Sieg gegen den spanischen Fußball-Rekordmeister Pflicht. Zeitgleich müsste zudem Sporting Braga, aktuell Dritter in der Gruppe, in Neapel verlieren.