Mike `61 Pankow Mittwoch, 15.11.2023 | 17:27 Uhr

Nein, das ist kein starrsinniges Festhalten an der Schuldenbremse, wie die Frau Senatorin meint. Das starrsinnige Festhalten an dem Vorhaben, Berlin vor 2045 klimaneutral zu machen, dies ist Starrsinn. Dieses Vorhaben muss einfach ohne das Aushebeln der Schuldenbremse machbar sein sonst geht das Ziel der Klimaneutralität, am Wohle Berlins vorbei. Es ist wie immer, Berlin gibt mit vollen Händen das Geld aus was es eigentlich nicht zur Verfügung hat.