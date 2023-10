Nach dem erneuten Aufflammen des Israel-Gaza-Konflikts ist es in Berlin vermehrt zu antisemitistischen Vorfällen gekommen. Jüdische Einrichtungen passen ihre Sicherheitsvorkehrungen an. Von Linh Tran

Häuser in Berlin, in denen jüdische Menschen leben, werden mit Davidsternen markiert, bei Demonstrationen sind Hamas-Flaggen zu sehen und antisemitische Parolen zu hören. In der Nacht auf Mittwoch werden zwei Molotow-Cocktails auf die Synagoge in Berlin-Mitte geworfen. Fest steht: Die Situation in Israel hat auch starke Auswirkungen auf die Menschen in der Region Berlin-Brandenburg.

Antisemitische Angriffe sind in Deutschland keine Seltenheit. Allein im letztem Jahr 2022 gab es laut dem Dachverband der Meldestellen für antisemitische Vorfälle (Rias) e.V. [report-antisemitism.de] im Schnitt mehr als zwei Vorfälle am Tag. In Folge der Situation in Israel stieg die Zahl der Vorfälle nochmals an: Allein in den sieben Tagen nach dem Beginn des Israel-Gaza-Konflikts, vom 7. Oktober bis zum 15. Oktober, wurden von Rias 202 antisemitische Vorfälle in ganz Deutschland dokumentiert. Im Vergleich im Vorjahreszeitraum sei das ein Zuwachs von 240 Prozent. Der Großteil dieser Vorfälle sei israelbezogen, heißt es von Rias.