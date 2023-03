Königspaar in Berlin und Brandenburg - Charles und Camilla besuchen Bundestag, ukrainische Geflüchtete und ein Ökodorf

Do 30.03.23 | 08:45 Uhr

Ein Sozialprojekt in Neukölln, ukrainische Geflüchtete in Tegel, ein Ökodorf in Brodowin - auch am Donnerstag besucht das Königspaar zahlreiche Orte in der Region. Das rbb Fernsehen überträgt am Mittag die Rede von Charles vor dem Bundestag.



Der britische König Charles III. und seine Frau Camilla starten an diesem Donnerstag in den zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Deutschland, auch der beginnt in Berlin. Gegen Mittag wird Charles im Bundestag eine Rede halten, später geht es für ihn nach Brandenburg und für sie nach Neukölln. Der Besuch kann auch am Donnerstag kurzzeitige Straßensperrungen verursachen. Rund 1.100 Polizisten sind in Berlin am Donnerstag im Einsatz, um für einen sicheren Ablauf des Besuches zu sorgen.

Kritik an Rede im Bundestag

Am Donnerstagmorgen wird Charles zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) treffen. Der hatte nicht am Staatsbankett am Vorabend teilgenommen. Auch ein Termin auf einem Berliner Wochenmarkt steht für das Königspaar auf dem Plan. Nach der Rede im Bundestag besucht der Staatsgast gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge am ehemaligen Flughafen Tegel. Mit dem Auftritt des Monarchen im Bundestag sind nicht alle einverstanden. Linken-Chef Martin Schirdewan kritisierte beispielsweise, dass man sich von "jemandem ins Stammbuch schreiben lässt, der buchstäblich mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurde".

Charles' erste Auslandsreise

Am späteren Nachmittag besuchen König und Bundespräsident dann Finowfurt in Brandenburg. Dort treffen sie Soldaten eines deutsch-britischen Pionierbataillons aus Minden. Danach fährt Charles zum Ökodorf Brodowin, wo er sich unter anderem über die Fertigung einer bestimmten Käsesorte informieren möchte. Camilla und die deutsche Präsidenten-Frau Elke Büdenbender wollen zeitgleich ein Sozialprojekt in Berlin-Neukölln und die Komische Oper in Berlin-Mitte besuchen. Charles und Camilla wurden am Mittwoch von Steinmeier und Büdenbender am Brandenburger Tor mit militärischen Ehren begrüßt. Am Abend gab der Bundespräsident dem Monarchen und seiner Frau zu Ehren ein Staatsbankett mit 130 geladenen Gästen. Für Charles ist es die erste Auslandsreise in seiner neuen Rolle als König, die er nach dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 übernommen hatte.

