Berliner Urbrötchen Weißensee Montag, 27.03.2023 | 18:59 Uhr

Trauriges Ergebnis, aber zu erwarten. Es ging bei diesem Entscheid nicht darum, ob die Forderungen überhaupt umsetzbar sind. Es ging darum ein Zeichen zu setzen, ob man in Zukunft noch halbwegs als Mensch auf diesem Planeten leben möchte, oder auch nicht. Man hätte über diesen Entscheid auch schreiben können, wollt ihr in Zukunft bezahlbare Lebensmittelpreise haben, oder lieber hungern.

Der Mehrheit der Berliner ist das offenbar egal, ein Teil bevorzugt den weltweiten Suizid der Menschheit und einige Verwegene wollten noch ihre Rente erleben, Pech gehabt.

Wer wissen will was uns in Zukunft erwartet, kann aktuell mal in Richtung Senegal schauen. Aber nicht jammern, wenn in ein paar Jahren das Geld nicht mehr fürs Futter reicht...