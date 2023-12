Mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin wegen Anschlagsplanung festgenommen

Do 14.12.23 | 16:47 Uhr

Die Sicherheitsbehörden haben offenbar einen Anschlag der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Deutschland vereitelt. Nach ARD-Informationen gab es Festnahmen in Berlin und den Niederlanden.

In Deutschland und den Niederlanden sind insgesamt vier mutmaßliche Mitglieder der radikalislamischen Hamas festgenommen worden, die Anschläge geplant haben sollen.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe vom Donnerstag gab es drei Festnahmen in Berlin und eine in Rotterdam. Die Festgenommenen stehen demnach unter dem Verdacht, dass sie ein Waffendepot ausfindig machen und für Anschläge auf jüdische Einrichtungen bereithalten wollten.

Sie wurden am Mittag festgenommen, der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen. Die Männer sollen dabei gewesen sein, Waffen aus einem Erddepot zu holen, um sie nach Berlin zu bringen. Einen konkreten Anschlagsplan soll es aber noch nicht gegeben haben.

In Berlin wurden fünf Wohnungen und ein Restaurant durchsucht.