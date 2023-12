Wenn von Donnerstagabend an jüdische Menschen aus ganz Deutschland in Berlin zum Gemeindetag zusammenfinden, so tun sie dies in Zeiten tiefer Verunsicherung. Das Pogrom der Hamas am 7. Oktober wirkt noch immer stark nach. Die zahlreichen Übergriffe auf jüdische Menschen und jüdische Einrichtungen seit dem Terrorangriff, der Hass, der ihnen entgegenschlägt, all das hat Spuren hinterlassen.

Viele jüdische Menschen haben Angst. Sie trauen sich nicht mit sichtbaren Symbolen, wie einer Kippa oder einer Kette mit Davidstern, auf die Straße, Kinder werden von Sportvereinen abgemeldet. Die jüdische Gemeinschaft in Deutschland ist bedroht.

Dies rückt den Gemeindetag, dieses Großereignis mit über 1.000 Teilnehmern aus allen Ecken der Republik, der in normalen Zeiten auch ein ausgelassenes Fest der Gemeinschaft ist, in diesem Jahr in ein besonderes Licht.