Notfälle passieren auch an den Feiertagen. Doch wen kann man wie alarmieren? Feuer, Unfälle, Tier erkrankt - auch über Weihnachten und Silvester sind die Notrufnummern in Berlin und Brandenburg durchgehend besetzt. Ein Überblick.

Ob schwerer Unfall oder kleines Missgeschick - wenn ein Notfall eintritt, hat man selten die passende Telefonnummer parat. Dafür hat die rbb PRAXIS Redaktion den kleinen Lebensretter zusammengestellt: Hier finden Sie neben den wichtigen allgemeinen Notfallzentralen auch die Nummern von Hilfestellen genau in Ihrer Nähe - in Berlin und Brandenburg.

In Brandenburg bietet die Kassenzahnärztliche Vereinigung online eine Bereitschaftsdienstsuche [kzvlb.de] an.

Bei Zahnschmerzen ist generell die Kassenzahnärztliche Vereinigung zuständig. Auf ihrer Webseite und telefonisch unter 030 89004 333 informiert sie über den zahnärztlichen Notdienst [kzv-berlin.de] in Berlin an den Feiertagen.

Unter der Kurzwahl 22 8 33 (vom Handy, 69 Cent/Min) oder über die kostenlose Rufnummer 0800 00 22 8 33 (vom Festnetz) erfahren Sie, welche Apotheke in Ihrer Nähe geöffnet ist oder Bereitschaftsdienst hat. Im Internet ist die Suche unter Aponet [aponet.de] möglich. Ansonsten weisen alle Apotheken in ihren Schaufenstern oder im Eingangsbereich auf die jeweils nächste Apotheke mit Nacht- bzw. Notdienst hin.

Vergiftungen, Knochenbrüche, allergische Reaktionen: Gerät ein Hund in Lebensgefahr, bringt das auch den Halter in Not. In Falkensee lernen Hundebesitzer, wie sie im Notfall ihre Tiere retten können - und wann sie zum Tierarzt müssen. Von Susanne Hakenjos

Bei Rohrbruch, Stromausfall oder Gasgeruch kann man sich an die zuständigen landeseigenen Betriebe oder an die privaten Versorgungsunternehmen wenden, die in ihrem Bereich zuständig sind.

Für Probleme mit dem Wasser sind die Berliner Wasserbetriebe [bwb.de] zuständig. Der Entstörungsdienst ist unter 0800 292 75 87 erreichbar.

Bei Gasproblemen wenden Sie sich an die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg [nbb-netzgesellschaft.de]. Für Störungsmeldungen in Berlin gibt es die Rufnummer 030 7872 72, für das Netzgebiet Brandenburg die 0331 7495 330, für Spree-Niederlausitz die 0355 25357 und für Forst (Lausitz) die 03562 7190. In Frankfurt (Oder) sind die Stadtwerke unter der 0335 5533-600 erreichbar. In anderen Kommunen prüfen Sie bitte ihren lokalen Versorger.



Bei Stromausfällen bietet das Stromnetz Berlin die Störungsnummer 0800 211 2525. In Brandenburg sind die jeweiligen lokalen Versorger zuständig.