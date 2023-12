Schneechaos in Bayern - Zugverkehr zwischen Berlin und München weiter eingeschränkt

So 03.12.23 | 11:28 Uhr

dpa-Bildfunk/Karl-Josef Hildenbrand Audio: rbb24 Inforadio | 03.12.2023 | Caroline Eichhorn | Bild: dpa-Bildfunk/Karl-Josef Hildenbrand

Nach dem massiven Wintereinbruch in Bayern müssen auch Reisende in der Region weiter mit Einschränkungen rechnen. Am Flughafen BER fallen mehrere Flüge am Sonntag aus, genau so wie Züge von Berlin nach München.

Die heftigen Schneefälle in Süddeutschland wirken sich weiter auf den Zug- und Flugverkehr zwischen Berlin und München aus. Wie eine Bahnsprecherin dem rbb am Sonntagvormittag sagte, wird der Münchner Hautbahnhof nach wie vor nicht von Fern- und Regionalzügen angefahren. Zahlreiche Verbindungen von Berlin fallen aus. Zuvor hatte die Bahn mitgeteilt, dass die Sperrung am Sonntagvormittag aufgehoben werden sollte. Die Sprecherin riet dennoch explizit von Bahnreisen nach München ab. Generell seien die Züge am Sonntag auch sehr voll. Wegen des Ausmaßes der Schäden sei auch für Montag mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen. Bahnreisende, die ihre für Samstag oder Sonntag geplante Reise aufgrund des Wintereinbruchs in Süddeutschland verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. Die Zugbindung ist aufgehoben.

Flughafen wieder in Betrieb - trotzdem weitere Einschränkungen

Der Flughafen München nahm derweil seinen Betrieb am Sonntagmorgen zwar wieder auf. Es werde aber "weiterhin Einschränkungen im Luftverkehr" geben, hieß es vom Airport. Reisende, die am Sonntag fliegen wollten, sollten sich daher vor ihrer Fahrt zum Flughafen "frühzeitig bei ihrer Airline über den Status ihres Fluges" informieren. Weil noch nicht alle Maschinen wieder am Einsatzort sind, fallen auch am Flughafen BER am Sonntag noch etliche Verbindungen aus.

Union gegen Bayern wohl erst in neuem Jahr

Starke Schneefälle hatten am Samstag Teile von Süddeutschland lahmgelegt. Besonders stark betroffen war der Süden Bayerns mitsamt der Landeshauptstadt München. Auch das Fußballspiel zwischen Union Berlin und dem FC Bayern wurde abgesagt. Wie Union-Sprecher Christian Arbeit dem rbb sagte, wird das Spiel wohl erst im neuen Jahr nachgeholt. In Berlin und Brandenburg bleibt es am Sonntag frostig und mancherorts auch glatt. Es besteht Unfallgefahr. Im Tagesverlauf rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag noch mit etwas Schnee in der Region. Die Temperaturen bleiben im Minus-Bereich. Bis Dienstag warnt der DWD vor Frost.

