Tipps für Alternativen - Das können Weihnachtsmuffel an den Feiertagen machen

Sa 23.12.23 | 08:27 Uhr

Falls Sie den Braten nicht riechen können: Sie sind nicht alleine. So herzerwärmend das Fest für die meisten sein mag, nicht wenige schreckt der Gedanke an Familienkrach unterm Tannenbaum und lauwarme Würstchen ab. Hier ein paar Alternativen.

Feiern und Lauschen

In Berlin haben die obligatorischen Clubs geöffnet, in der Panorama Bar des Berghain zum Beispiel findet wieder die "Finest X-Mas"-Party" (alle Links in diesem Text führen zu externen Angeboten) ab dem 25. Dezember statt, für diejenigen, die endlich mal nicht zu ihren Familien nach Bamberg, Aachen, Emmerich oder Halle reisen wollen - und für alle anderen. Auch der Techno-Club RSO, die ehemalige Griessmühle nahe der Sonnenallee, lädt am 25.12. wieder zur ähnlich kunstvoll verballhornten "XMESS"-Party. Ebenfalls elektronische Zerstreuung, bereits an Heiligabend, bieten unter anderem der Salon zur Wilden Renate mit der "KnusperHouse"-Party, das About Blank mit "blank with benefits: antifest", der Club OST und das Eschloraque in einem Hinterhof am Hackeschen Markt. Im Tresor können Sie sich schon seit Freitag wegballern und dann den 23. Dezember durchfeiern – zu "Weihnachten im Tresor". Alternative mit Synthies, aber ohne Techno-Bumms: 80er-Party an Heiligabend im Dunckerclub in Prenzlauer Berg.

Jazz und Klassik

Lieber bisschen analoger? Der Jazzclub A-Trane nahe des Savignyplatz lässt vom 23. bis einschließlich 26. Dezember jeden Abend den Schlagzeuger "Ernst Bier and his Little Shop of Jazz" aufspielen, und zwar mit Stücken, die seinem Freund Mack Goldsbury gedenken – einem exzellenten Saxophonisten, der schon mit Stevie Wonder spielte. Im Jazzclub Schlot tritt am ersten Weihnachtsfeiertag Joe Kučeras "Take a heart"-Quartett auf – der Auftakt zur inzwischen 14. Jazzwoche zwischen den Jahren. Das Pendant ZigZag in Schöneberg lädt am zweiten Weihnachtsfeiertag zur Jam Session. An diesem Abend gibt's auch im Kreuzberger SO36 Live-Musik: die Gruppe "Kardes Türküler" spielt traditionelle türkische Songs. Die Musiker singen in allen Sprachen des Landes, zum Beispiel auch armenisch, kurdisch oder mazedonisch. Um Streicher reicher: An der Staatsoper Unter den Linden geben sie am ersten Weihnachtsfeiertag zweimal Puccinis "La Bohème", noch gibt es Karten. Ebenso wie in der Philharmonie: Machen Sie sich schick fürs das "festliche Opern- und Operettenkonzert" am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertages oder wippen Sie am Abend mit zur "Magie der Filmmusik". Ansonsten: Erwarten Sie eine vollständige Liste, wo Sie in Berlin an den Weihnachtstagen überall feiern oder Konzerte genießen können? Wir trauen Ihnen zu: Sie finden sich zurecht.

Blick nach Brandenburg

Einschub eines Kollegen: "In Eckkneipen ist es an Weihnachten auch besonders schön. Da trifft man richtige Berliner. Die sind dann sehr nett", sagt er, der viele Weihnachtsfeiertage in diesen Kneipen erlebt hat. Wir wollen diese anthropologische Empfehlung hiermit an Sie weitergeben. Wollen Sie sich an Heiligabend gezielter umorientieren und sind zwischen 20 und 56 Jahre alt: Am Ku'damm findet am Nachmittag Berlins angeblich größtes Speed Dating statt. Der treffende Name der Lokalität: Cocktailbar Zeitlos. Blicken wir nach Brandenburg: Insgesamt gibt's etwas weniger zu zappeln als in den Vorjahren - Heiligabend fällt auf einen Sonntag und das macht sich bemerkbar. In Potsdam könnte das ehemalige Clärchen's Tanzcafé, neuerdings Parkdeck Potsdam genannt, Ihren Geschmack treffen: Dieses Mal gibt es allerdings erst am ersten Weihnachtsfeiertag Gelegenheit zu feiern. Musikrichtung: Einmal alles bitte. Suchen Sie weiter: Im Haus der Offiziere in Brandenburg an der Havel können Sie am späten Heiligabend auf der "HdO XMas Party" tanzen. Oder Sie gehen an Heiligabend ins Cottbuser Bebel: Dort gibt's ab 23 Uhr wieder den "Schönen heiligen Tanzabend" - die Veranstalter werben mit einem "Entkommen vom Familienkrach". Im Gladhouse, ebenfalls in Cottbus, präsentiert Radioeins am 25. Dezember "Die schöne Party". Im Klubhaus in Ludwigsfelde findet am Heiligabend die "Superdisco X-Mas-Party" mit gepflegtem Großraumdisco-Sound statt – vielleicht genau das Richtige, wenn man sich vorher beim Festtagsbraten-Gespräch eingeschnürt gefühlt hat. Am nächsten Abend geht's dann gleich mit "Weihnachten verboten" weiter.

Gucken

Weihnachten im Museum? An Heiligabend haben einige geschlossen, aber an beiden Feiertagen haben mehr Ausstellungen geöffnet, als Sie vielleicht denken. Am 25. und 26. Dezember sind das in Berlin zum Beispiel alle Staatlichen Museen, mit Öffnungszeiten wie ansonsten an einem normalen Sonntag. Hier finden Sie alle laufenden Ausstellungen, aus denen Sie sich Ihre liebste herauspicken können. Außerdem unter anderem ansteuerbar: das C/O Berlin, das Jüdische Museum, das Deutsche Spionagemuseum oder die Berlinische Galerie. Alle Sonderöffnungszeiten an den Feiertagen finden Sie auf berlin.de.

Louis Armstrong und andere Lebenslinien

Auch in Brandenburg geht Gucken: In Senftenberg zum Beispiel können Sie an beiden Feiertagen das Schloss besichtigen, samt der Kunstsammlung Lausitz, mit mehr als 2.500 Werken, von mehr als 130 Malerinnen und Malern, Graphikern und Bildhauern, alle mit Bezug zur Lausitz. Oder das Spreewaldmuseum in Lübbenau – am zweiten Feiertag von 11 Uhr bis 16 Uhr. Auch die Ausstellungen des brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst lohnen sich: im Cottbuser Dieselkraftwerk etwa, zu sorbischer Lebensrealität, Dada oder expressionistischer Textilkunst, geöffnet am 26. Dezember von 11 bis 19 Uhr. Bemerkenswerte Fotos können Sie im Potsdam Museum betrachten: Die Ausstellung "Potsdamer Linien" zeigt den Alltag in der Stadt zu DDR-Zeiten, die Fotos hat Werner Taag geschossen, langjähriger Mitarbeiter der Potsdamer Verkehrsbetriebe. Geöffnet am 25. und 26. Dezember von 12 bis 18 Uhr. Das Minsk in Potsdam zeigt die Fotoausstellung "I’ve seen the wall" von Louis Armstrongs einziger DDR-Tournee 1965. Hier können Sie am 24. Dezember von 10 bis 15 Uhr und an den beiden Feiertagen von 10 bis 19 Uhr rein. Im ansonsten sehr gut besuchten Potsdamer Museum Barberini haben Sie an den Feiertagen ebenfalls mehr Platz für sich: Am 24. Dezember ist es von 10 bis 15 Uhr geöffnet, an den Feiertagen jeweils von 10 bis 19 Uhr. Momentan im Angebot: Edvard Munch.

Kino

Der Kinosaal wird zum Wohnzimmer: Für viele Vorstellungen dürften Sie problemlos noch Karten kriegen. Auch während der Festtage haben die meisten Kinos geöffnet. Eine Auswahl für Berlin finden Sie hier. Eine Besonderheit: Das Weihnachtsfilmfestival im Moviemento. Was läuft in Brandenburg? Im altehrwürdigen Kino Weltspiegel in Cottbus zum Beispiel können Sie sich an Heiligabend den neuen Disney-Blockbuster "Wish“ reinziehen, aber auch Chocolatier "Wonka" und der Enten-Animationsfilm "Raus aus dem Teich“ könnten Sie ablenken – alles schon am Nachmittag. Das CineStar in Frankfurt (Oder) wartet mit vergleichbarer Unterhaltungsware auf, ebenso das UCI-Kino in Potsdam. Ja ja, wir bitten um Entschuldigung: Mit der Veröffentlichung dieser Zeilen ist das mit dem "Geheimtipp" Kino dann wohl gegessen. Apropos Geheimtipp, die Jugendhilfe Cottbus veranstaltet am 24. Dezember um 14 Uhr wieder das "Weihnachtskino in der Kickerstube", es läuft allerdings ein Weihnachtsfilm, müssen wir vorausschicken. Wenn Sie das nicht überzeugt, lässt Sie dieselbe Jugendhilfe im Familienhaus am Spreeufer mit Spaß Kalorien verbrennen: Ehrenamtler Julian gibt ab 16 Uhr eine Einführung in Breakdance.

Weihnachten schon, aber mit anderer Gesellschaft

Tiere und Palmen werden Sie nicht fragen, wie es denn so im Job läuft, wann Sie nun endlich ein Enkelkind zeugen oder warum Sie immer noch nicht "O Du Fröhliche" singen wollen. Denen ist Weihnachten egal. Aber eine schöne Lichtshow gibt es trotzdem, das ist doch was. Sie könnten in den Botanischen Garten gehen, nunmehr der "Christmas Garden Berlin", am 25. und 26. Dezember von 16:30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet. Tickets sollte man sich vorher online kaufen. Auch der Tierpark Berlin ist erleuchtet. Falls Ihnen die festliche Atmosphäre am Schloss Friedrichsfelde ein bisschen zu festlich sein sollte, fliehen Sie einfach ins Giraffenhaus. Ihnen wird dort am 25. und 26. Dezember von 17 bis 22 Uhr Audienz gewährt. Auch Schneeleoparden und diverse Kriechtiere werden andernorts zugegen sein. Auch die Tiere im Berliner Zoo können Ihnen an den Feiertagen Zerstreuung und wortlose Gesellschaft bieten (9 bis 16:30 Uhr), an Heiligabend allerdings nur bis 14 Uhr. Extra-Service: Wenn Sie nicht Ihrer Familie beim Mästen zusehen möchten, bieten wir Ihnen als Alternative Reptilien und Flugtiere. In der Biosphäre Potsdam können Sie am 25. Dezember (Geckos) und am 26. Dezember (Vögel) deren Fütterung beiwohnen, jeweils um 11 Uhr. Für die Geckos bitte am Eingang zur Unterwasserwelt einfinden, die Vögel erwarten Sie in der Voliere der unteren Ebene.

Wandern

Wer die Schnauze voll von der Stadt hat und wem Wetter nichts ausmacht: Janz weit draußen lässt es sich wunderbar durchatmen. Ab dem Abend des ersten Feiertags soll der Regen sogar langsam aufhören, am zweiten könnte es trocken bleiben. Also zwei Vorschläge, um rauszukommen: Sie könnten durchs Schlaubetal im Landkreis Oder-Spree wandern. Der 25 Kilometer lange Schlaubetalwanderweg führt von Müllrose in Richtung Süden durch verschiedene Naturschutzgebiete entlang der Schlaube. Oder nehmen Sie den ersten Fernrundwanderweg im Barnim - den Rundwanderweg "Rund um die Schorfheide". "Sie kommen durch dichte Laubwälder; dann durch Kiefernwälder, die würzig riechen. Sie haben Naturpfade am Bach oder einem Kanal entlang, zwischendurch gibt es verschiedene Sehenswürdigkeiten", sagt der Mann vom Tourismusverein. Die Etappen sind 15 bis 27 Kilometer lang, am Anfang und Ende jeder Etappe gibt es Anschluss an den ÖPNV. Möchten Sie sich lieber auf eine exotische Expedition begeben, bietet sich dafür die schöne Stadt Brandenburg an der Havel an. Dort können Sie 25 ausgewilderte Waldmöpse suchen. Es hat mit Loriot zu tun. Sie könnten Glück haben, die possierlichen Tierchen rennen offenbar nicht weg, sondern stehen still. Mehr erfahren Sie hier.

Abtauchen

So frei ist die Bahn im Winter vermutlich nur selten: Ziehen Sie durch, viele Schwimmbäder in der Region haben an Weihnachten geöffnet. In Berlin sind es an Heiligabend bis zum Nachmittag elf Hallen, beispielsweise Stadtbad Schöneberg, Wilmersdorf oder Märkisches Viertel. In Brandenburg beispielsweise das Hallenbad in Frankfurt (Oder) bis 18 Uhr, die Lagune in Cottbus bis 20 Uhr. Die meisten Bäder aber haben an Heiligabend allerdings geschlossen. An den beiden Weihnachtsfeiertagen haben Sie fast überall mehr Möglichkeiten. In Sauna und Therme könnten Sie sich ebenfalls entspannen, diese exotische Idee haben Sie aber wohl nicht alleine. Am Heiligabend wäre eigentlich die größte Chance, sich einsam zu räkeln - aber da haben die meisten Thermen und Saunen in der Region eh geschlossen. Auch hier sieht es an den beiden Feiertagen besser aus. Eine Übersicht geöffneter Schwimmbäder finden Sie hier, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Geöffnete Schwimmbäder in Berlin 24. Dezember Schwimmhalle Fischerinsel 7 - 12 Uhr Schwimmhalle Buch 6:30 - 13:30 Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13:30 Schwimmhalle Thälmann-Park 6:30 - 14 Stadtbad Lankwitz 8 - 14 Stadtbad Märkisches Viertel 8 - 15 Stadtbad Schöneberg 9 - 14 Kombibad Spandau Süd 6:30 - 13:30 Kombibad Seestraße 6:30 - 14 Schwimmhalle Kreuzberg 06:30 - 13 Schwimmhalle Kaulsdorf 6:30 - 14



25.Dezember Kombibad Gropiusstadt 8 - 16 Kombibad Spandau Süd 10 - 16:30 Europasportpark 9 - 17 Schwimmbad Allendeviertel 10 - 17 Schwimmhalle Fischerinsel 8 - 15 Schwimmhalle Weigel-Platz 7:30 - 14 Schwimmhalle Kreuzberg 6:30 - 13 Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13 Stadtbad Lankwitz 10 - 18 Stadtbad Neukölln 10 - 17:30 Stadtbad Schöneberg 10 - 18 Stadtbad Spandau-Nord 6:30 - 13:30 Stadtbad Tempelhof 6:30 - 14 Stadtbad Wilmersdorf I 8 - 15 26. Dezember Europasportpark 9 - 17 Kombibad Gropiusstadt 8 - 16 Kombibad Spandau Süd 6:30 - 16:30 Schwimmbad Allendeviertel 10 - 17 Schwimmhalle Weigel-Platz 7:30 - 14:30 Schwimmhalle Kreuzberg 6:30 - 13 Stadtbad Charlottenburg 6:30 - 13:30 Stadtbad Lankwitz 10 - 18 Stadtbad Neukölln 10 - 17:30 Stadtbad Schöneberg 10 - 18 Stadtbad Spandau-Nord 6:30 - 13:30 Stadtbad Tempelhof 6:30 - 14 Stadtbad Wilmersdorf I 8 - 15 Kombibad Seestraße 6:30 - 14 Stadtbad Mitte 8 - 14 Schwimmhalle Finckensteinallee 8 - 16 Schwimmhalle Sewanstraße 8:30 - 15:30 Schwimmhalle Saewkow-Platz 10 - 17 Schwimmhalle Buch 10:30 - 17 Schwimmhalle Märkisches Viertel 8 - 15

Geöffnete Schwimmbäder und Thermen in Brandenburg Inselbad Eisenhüttenstadt 26.12., 9 - 19 Uhr Lagune Cottbus 24., 25., 26.12.: 10 - 20 Uhr Hallenbad Frankfurt (Oder) 24., 25., 26.12: 9 - 13 Uhr Naturtherme Templin 25.12. und 26.12.: 9 - 21 Uhr SaarowTherme 25.12.: 13 - 23 Uhr 26.12.: 10 - 23 Uhr Spreewald-Therme Burg 24.12.: 9 - 16 Uhr 25.12.,26.12.: 9 - 22 Uhr Fontane-Therme Neuruppin 25.12, 26.12.: 12 - 22 Uhr SteinTherme Bad Belzig 24., 25.,26.12.: 10 - 21 Uhr Flämingtherme Luckenwalde 26.12.: 10 - 22 Uhr Alle anzeigen

Rennen, Schlittern, Bowlen

Eine ruhige Kugel schieben können Sie, wenn Sie ihren Festtagsbauch spazieren tragen. Etwas flotter geht’s unter anderem an der Hasenheide: Dort gibt es am ersten Weihnachtsfeiertag das "Gänsebowling". Ab 10 Uhr kann man drei Stunden lang um die Wette kugeln, der oder die Beste kann Gänse, Puten, Enten und Sachpreise gewinnen, auf das der Weihnachtsbauch weiter gemästet werde. Zwingend eine Bahn vorreservieren. Die Kugel dahinschmelzen lassen, dauert – aber Sie können gleich damit anfangen. Treten Sie beim traditionellen "Berliner Gänsebraten-Verdauungslauf" am zweiten Weihnachtsfeiertag an. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Mommsenstadion [germanroadraces.de], es geht über 10 Kilometer. Schwingen Sie an Heiligabend ansonsten doch auch mal die Kufe(n), zum Beispiel am "Eisstrand Friedrichshagen" (10 bis 14 Uhr), der "Eisbahn Lankwitz" (11 bis 16 Uhr) oder der "Snowtropolis"-Halle in Senftenberg (10 bis 12:30 Uhr). An den Weihnachtsfeiertagen haben die meisten Eisbahnen und -stadien ohnehin geöffnet.

Zusammen ist man weniger allein

Alleine ist was anderes als einsam – wenn Sie gerne feiern würden, aber niemanden haben, mit dem sie das tun können: Es gibt Menschen, die an Sie denken. Das Pankower Paar Kai und Kathrin Nachtigal zum Beispiel lädt auch in diesem Jahr wieder einsame Berliner an Heiligabend zum Festessen ein. Es gibt eines in Pankow, eines in Lübars. Bezahlen müssen die Gäste nur die Getränke. Die Familie tut das seit mehr als 30 Jahren – begonnen hatten damit Kais Eltern, sein Vater Werner ist Pastor in einer christlich-freikirchlichen Gemeinde. Heute packen 60 ehrenamtliche Helfer mit an, Sponsoren zahlen das Essen an Heiligabend. Geplant wird für 240 Gäste, wer kommen möchte, muss sich vorher online anmelden. Die fünf Euro Anmeldegebühr werden mit einem Getränkegutschein verrechnet. Wenn Sie zuhause bleiben, es Ihnen schlecht geht und Sie das Bedürfnis haben, mit jemandem zu sprechen: Unter den Nummern 0800/1110111 und 0800/1110222 sind auch an den Feiertagen gebührenfrei und rund um die Uhr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Telefonseelsorge für Sie erreichbar. Menschen ab 60 Jahren haben außerdem die Möglichkeit, die Hotline "Silbernetz" anzurufen. Sie ist von Heiligabend um 8 Uhr bis Neujahr um 22 Uhr unter 0800/4708090 rund um die Uhr erreichbar. Weitere Tipps und Anlaufstellen, falls Sie sich einsam fühlen, finden Sie auch unter "Keiner bleibt allein".

