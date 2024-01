Brand in Neuruppiner Klinik verursacht hohen Sachschaden

Feuer in der Psychiatrie

Durch einen Brand auf einer Station der Psychiatrie am Uniklinikum Ruppin-Brandenburg in Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) ist ein hoher Schaden entstanden. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 100.000 Euro, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Station wurde durch Feuerwehrleute und Klinikpersonal geräumt und ist vorerst nicht mehr nutzbar. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer war am Montagmorgen von einer Zeugin entdeckt worden, die die Feuerwehr rief. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten ein Patientenzimmer und Teile des Flurs.

Kriminaltechniker waren vor Ort und haben festgestellt, dass das Feuer durch eine offene Flamme oder Glut entstanden sein könnte. Die Ermittlungen laufen.