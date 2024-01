"Willkommen in Falkensee" und "Schützt den See" demonstrieren zu Flüchtlingsunterkunft

Rund 400 Menschen haben laut rbb-Informationen am Montagabend in Falkensee (Havelland) demonstriert. Der Anlass ist eine geplante Unterkunft für Geflüchtete. Dabei sind die Demonstranten gespalten. Zum einen gibt es die Anhänger der vor Kurzem gegründeten Bürgerinitiative "Schützt den See". Sie sind nach eigener Aussage nicht gegen die Unterkunft, sondern lediglich gegen die Art, wie der Landrat die Unterkunft durchgeprügelt habe, sagte Joachim W. von der Bürgerinitiative "Schützt den See" dem rbb.

Zum anderen veranstalteten mehrere Initiativen eine Kunstaktion mit Regenschirmen. Sie wollen zeigen "dass wir hier ein breites Bündnis von Menschen aller Coleur haben, die vielleicht unterschiedliche Haltungen zu Asylpolitik haben, aber wissen, dass wir in irgendeiner Form zusammenleben müssen und das gestaltet sich am besten, wenn man das miteinander macht", sagte Kathleen Kunath von der Initiative "Willkommen in Falkensee" [willkommen-in-falkensee.org].