Do 04.01.24 | 06:10 Uhr | Von Wolf Siebert

Die Silvester-Randale in Berlin war nicht so verheerend wie im Jahr zuvor. Dennoch gab es wieder zahlreiche verletzte Polizisten und Festnahmen. Ein Gespräch mit Kazim Erdoğan, Gründer des Vereins Aufbruch Neukölln, über Gewaltprävention.

Kazim Erdoğan ist Psychologe und Soziologe. Der 70-Jährige engagiert sich in der Familienarbeit mit Vätern in Berlin. Erdoğan gehört zu den führenden Experten im Bereich Integration von Zugewanderten. Seit 2007 leitet er die deutschlandweit erste "Väter- und Männergruppe" für türkeistämmige Männer.

Das ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist noch kein Durchbruch, wir können nicht sagen, dass wir mit unseren Leistungen angekommen sind.

Das heißt, wir können noch nicht sagen, dass dieser leichte Rückgang an Gewalttaten auf die Gewaltpräventionsmaßnahmen, die im letzten Jahr eingeführt worden sind, zurückzuführen ist?

Sie sind der Gründer der Vätergruppen. Damals ging es überwiegend um türkische Väter, mit denen sie ins Gespräch kommen wollten – über Vaterrollen, über Familienstrukturen, die durch Männer geprägt sind, aber auch über traditionelle Vorstellungen von Moral und Familienehre. Sie setzen diese Arbeit jetzt fort mit dem Schwerpunkt Vater und Erziehung. Warum ist das so wichtig beim Thema Gewaltprävention?

Wenn wir die Ereignisse in den letzten 20 Jahre unter der Lupe nehmen – Intensivtäter, junge Menschen, die auffallen, die sich dem IS angeschlossen und in Syrien und dem Irak gekämpft haben – dann stellen wir fest, dass sie meistens von alleinerziehenden Müttern großgezogen und betreut worden sind. Väter als Vorbilder haben da immer gefehlt.

Und wir stellen fest, dass in unserem Land leider die Scheidungsraten rapide in den letzten Jahren nach oben gegangen sind. Bildung und Erziehung ohne Väter ist Bildung und Erziehung auf einem Bein, das kann auf Dauer nicht gut gehen. Und gerade deshalb ist die größte Aufgabe, die vor uns liegt, dass wir Väter und Männer, auch Opas, mit ins Boot nehmen und gemeinsam eine Mannschaft bilden, um die Bälle in die gleiche Richtung zu spielen.