"An diesem ersten Januartag können wir sagen, dass der Jahreswechsel aus Sicht der Berliner Feuerwehr im Vergleich zum Vorjahr glimpflich abgelaufen ist", erklärte Landesbranddirektor Karsten Homrighausen. Jeder Angriff auf Einsatzkräfte sei jedoch inakzeptabel. "Wir werden das nicht tolerieren und in jedem einzelnen Fall Strafantrag stellen", betonte er. Insgesamt waren nach seinen Angaben 1.547 Feuerwehrleute und Helfer anderer Hilfsorganisationen im Einsatz.

Auch die Zahl der Einsätze insgesamt war nach den Angaben geringer als im Vorjahr. Demnach rückten die Helfer zu insgesamt 1.598 Einsätzen in der Zeit von 19.00 Uhr an Silvester bis 6.00 Uhr Neujahr aus. Das seien 119 Fälle weniger gewesen als 2022/2023. Zum Einsatzgeschehen gehörten demnach 663 Brände (Vorjahr: 749) und 861 Rettungseinsätze (825). Im Alltag gebe es durchschnittlich 1.450 Einsätze pro Tag, hieß es.

Die Böllerverbotszone Alexanderplatz wurde rund um die Weltzeituhr weitgehend eingehalten. Dafür waren auf der anderen Seite der S-Bahn umso mehr Menschen unterwegs. Am Neptunbrunnen am Alexanderplatz beschossen sich 500 Menschen mit Pyrotechnik – der gravierendste Vorfall der Nacht. Dementsprechend viel haben die Mitarbeiter der BSR am Morgen mit der Säuberung des Platzes zu tun.

Aufgrund von Kontrollen war der Zugang zur Partymeile am Brandenburger Tor nur von der Siegessäule aus möglich. Besucherinnen und Besucher mussten Wartezeiten in Kauf nehmen. 65.000 Menschen feierten bei der traditionellen Silvesterparty den Beginn des neuen Jahres.

In der Silvesternacht wurden 30 Angriffe auf Berliner Feuerwehrleute registriert. Erfreulicherweise wurden hierbei nach jetzigem Kenntnisstand keine Rettungskräfte verletzt. Bewährt habe sich, dass die Polizei bestimmte Feuerwehreinsätze in sozialen Brennpunkten zum Teil direkt von der Feuerwache aus begleitet habe.

Die Berliner Feuerwehr rückte zu 1.600 Einsätzen aus. "Wir haben eher kleinere Brände: Mülltonnen, vereinzelt Balkonbrände, aber bislang keine größeren Einsätze.", so Feuerwehrsprecher Adrian Wenzel in der Nacht.

Eine in der Silversternacht für 22 Uhr angemeldete Demonstration auf der Sonnenallee wurde verboten. Eine angemeldete propalästinensische Demonstration am Nachmittag mit rund 2.000 Teilnehmern am Kottbusser Tor in Kreuzberg dagegen fand statt und blieb friedlich.

Vorab Sorge bereiteten mögliche Ausschreitungen wie im letzten Jahr und die aktuelle Stimmung durch den Krieg im Nahen Osten. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner kündigte am Abend bei möglichen Krawallen eine "Nacht der Repressionen" an. Mit rund 4.000 Einsatzkräften war ein Großaufgebot der Polizei im Einsatz.

"The same procedure as every year" besagt der Silvesterklassiker "Dinner for One".

Auch Berlins Innensenatorin Iris Spranger verurteilte die erneute Gewalt gegen Polizisten und Rettungskräfte in der Silvesternacht. Zugleich zeigte sich die SPD-Politikerin am Montag zufrieden über den Einsatz der Polizei.

Nach vorläufigen Angaben der Polizei hat es 390 Festnahmen gegeben, meist wegen Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. 54 Polizisten wurden verletzt. Trotz deutlich mehr Einsatzkräften im Stadtgebiet gebe es "vergleichsweise wenige Verletzte bei der Polizei", schrieb Spranger am Montagmorgen bei X (früher Twitter). "Es hat sich gezeigt, dass die monatelangen Vorbereitungen von Berliner Feuerwehr, Polizei Berlin und meinem Haus in Sachen Prävention und konsequenter Intervention aufgegangen sind", so die Senatorin.

Zusätzlich zu drei Böllerverbotszonen in Mitte, Schöneberg und Neukölln war die Polizei mit insgesamt rund 4.000 Beamten im Einsatz. Der gravierendste Vorfall ereignete sich dieses Mal in Mitte in der Nähe des Alexanderplatzes. Dort schossen etwa 500 Menschen mit Pyrotechnik aufeinander. Die Zwischenfälle seien aber nicht so gravierend gewesen wie in der Silvesternacht vor einem Jahr, sagte die Sprecherin der Berliner Polizei, Anja Dierschke, in der Nacht dem rbb. "Wir sind mit der Einsatzkonzeption zufrieden", so Dierschke. "Der Unterschied war, dass wir aufgrund der hohen Einsatzkräftezahl unmittelbar einschreiten konnten."

In der Silvesternacht 2022/2023 hatte es bundesweit Ausschreitungen und Angriffe auf Polizisten sowie Rettungskräfte gegeben, besonders betroffen war Berlin.