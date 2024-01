Erdenbewohner Dienstag, 02.01.2024 | 09:30 Uhr

"Vielmehr müsse den Menschen beigebracht werden, Verantwortung für ihre Mitmenschen zu übernehmen - und Menschen in Uniform, die den Staat repräsentieren, mit Respekt zu begegnen."

Dieser Satz zeigt doch mal wieder den Unterschied zw. Realität umd der Ideologie von Politikern.

Wer Rettungskräfte und Polizisten angreift macht dies mit Vorsatz!

Böllerverbot und Verkauf wie in anderen Metropolen auf der Welt und gut ist.

Das Feuerwerk in Sydney war einmal mehr ein tolles Spektakel für Millionen Menschen!

Schönes neues Jahr!