Bei einer Explosion sind mehrere Fensterscheiben eines Fitnessstudios in Berlin-Lichterfelde zerstört worden. Polizeibeamte fanden Reste eines Böllers vor dem Gebäude. Bei Bauarbeiten in dem Haus in der Goerzallee (Steglitz-Zehlendorf) hatte ein Mann am Freitagnachmittag plötzlich einen lauten Knall gehört, danach entdeckte er mehrere beschädigte Fenster, wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte.