Blaulicht L´felde Freitag, 02.02.2024 | 07:49 Uhr

@Carsten: wie ist dicht dran ist denn die Definition von "in der Nähe" ?



Das Gebiet, in dem Gewarnt wird hängt bei Bränden und vor Allem bei Gasaustritten immer eng mit der Windrichtung zusammen. Am Tag des Geschehens (06./07.01.)kam der Wind aus Nord-Ost bis Ost (45°-90°), was zur Folge hatte, dass die austretenden Gefahrstoffe und durch den Brand entstehenden Schadstoffe in Richtung Süd-West bis West (grob in Richtung Ludwigsfelde) geweht wurden. So kann es sein, dass man, wenn sich östlich der Gefahrenzone wohnt, keine Warnung bekommt...