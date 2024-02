"Die Wasserspeicher der Waldböden füllen sich wieder"

Dieser Winter könnte der nasseste seit Beginn der Aufzeichnungen in Berlin und Brandenburg werden. Dadurch entspannt sich die Situation in den Wäldern des Spree-Neiße-Kreises - vor allem bis in bestimmte Tiefen, sagt Forstamtsleiterin Britta Lolk.

Glückwünsche an all jene, die in Regenjacken und Gummistiefel investiert haben. Denn da es förmlich ohne Unterlass regnet, werden sie häufig im Einsatz sein. Was das Wetter mit der Natur macht und warum es um Rekorde geht, erläutert Meteorologe Frederik Raff.

Wie viel fehlt, kann man nicht so ohne Weiteres sagen. Das kommt auf den Baumbestand an. Jede Baumart verdunstet unterschiedlich viel Wasser und benötigt somit auch unterschiedlich viel. Es kommt also darauf an: Haben wir einen Kiefernbestand, haben wir einen Mischbestand? Natürlich kommt es auch auf den Standort an, wie viel Wasser durch unseren Sandboden durchläuft. Wie ist die Wasserspeicherkraft des Bodens? Der Wald ist so komplex, dass man pauschal wenig dazu sagen kann.

Aber wir können schon sagen, es ist sehr entspannt. Wenn es jetzt gelingt, dass sich das Wasser auch noch bis in den Sommer hält - das heißt also, dass die Blätter gut austreiben können, dass die Leitbahnen die in Wasser gelösten Nährstoffe in die Kronen hoch transportieren können - dann ist der Baum auch in der Lage, wieder die Abwehr zu stärken.

Das heißt also, er kann wieder Harz produzieren, der dann die Borkenkäfer nicht hineinlässt. Insofern stehen die Chancen ganz gut. Aber von einer vollständigen Entspannung würde ich jetzt noch nicht ausgehen wollen.