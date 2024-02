Glückwünsche an all jene, die in Regenjacken und Gummistiefel investiert haben. Denn da es förmlich ohne Unterlass regnet, werden sie häufig im Einsatz sein. Was das Wetter mit der Natur macht und warum es um Rekorde geht, erläutert Meteorologe Frederik Raff.

Frederik Raff: Nein, das ist definitiv nicht nur ein Gefühl. Wir befinden uns schon seit einigen Wochen in einer unbeständigen, milden, wechselhaften und nassen Witterungsperiode. Entsprechend ist es wirklich sehr sehr nass. Und es wird auch in den kommenden Tagen eher wechselhaft weitergehen. Zum Wochenende hin könnte es auch mal längere Zeit trocken sein. Aber schon zu Beginn der neuen Woche wird es aller Voraussicht nach wieder vermehrt Niederschläge geben.

Wir werden vorerst eher homöopathische Dosen an Sonnenschein abbekommen. Montag und Dienstag sind überwiegend dicht bewölkt, am Mittwoch könnte es am Nachmittag eventuell zwei Sonnenstunden geben. Bevor der Donnerstag dann auch wieder überwiegend grau vonstattengeht. Aber ab Freitag wird es über das ganze Wochenende nicht nur weitgehend trocken bleiben, sondern da wird sich voraussichtlich ein Wechselspiel aus Sonne und Wolken einstellen. Da könnte es an den jeweiligen Tagen drei bis fünf Stunden Sonne geben. Aber jetzt müssen wir erst Mal durchhalten.

Welche Regenmengen sind hier in der Region in diesem Winter bislang gefallen im Vergleich zum Durchschnitt?

Hier müssen wir etwas schätzen, weil unsere Messtationen etwas variieren zu denen des DWD. Aber im aktuellen Klimamittel von 1991-2021 – also im gefühlten Wetter der letzten 30 Jahre – sind 130 Liter Niederschlag pro Quadratmeter mit meteorologischen Winter – also Dezember, Januar und Februar – hier in der Region normal. Jetzt liegen wir für diesen Winter schon bei 210 Litern. Es ist also deutlich zu nass. Und der Februar hat noch zehn Tage - da wird also auch noch was hinzukommen.

In der DWD-Statistik wird der Winter 1947/48 als der bisher nasseste Winter in Berlin und Brandenburg geführt. Da sind gemittelt über alle Stationen in der Region 209 Liter pro Quadratmeter gefallen. Wir sind also ab jetzt im Bereich von Rekordniederschlägen. Der aktuelle wird also aller Wahrscheinlichkeit nach der niederschlagsreichste Winter in Berlin und Brandenburg seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.