In Frankfurt (Oder) demonstrieren am Montag wieder Bauern und Handwerker gegen die Sparmaßnahmen des Bundes und die EU-Agrarpolitik. Sie blockieren aktuell den Grenzübergang in der Frankfurter Innenstadt und die Autobahnauffahrt Frankfurt-Mitte in Richtung Berlin. Auch am Frankfurter Bahnhof wird demonstriert. Noch bis 13 Uhr kann es im gesamten Stadtgebiet zu Behinderungen kommen.

Weitere Proteste finden seit Montagmorgen in der Uckermark statt. Landwirte haben wichtige Verkehrsknoten rund um Schwedt blockiert. Dadurch kommt es auch bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft zu erheblichen Einschränkungen, wie das Unternehmen auf ihrer Website mitteilte. "Durch die Sperrungen in Blumenhagen, Stendell und am Kreisverkehr Pinnow ist es uns nicht möglich, die Linien 469, 472 und 459 zu bedienen", hieß es. Die Sperrungen sollen bis 18 Uhr andauern.

Auch polnische Landwirte wollen in Frankfurts Nachbarstadt Slubice am Montag protestieren, so wie am vergangenen Freitag in Küstrin-Kietz.