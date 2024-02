Viele Landwirte in Polen sind unzufrieden mit der Agrarpolitik der EU. Seit Monaten gibt es kleinere Protestaktionen. Jetzt gehen sie einen Schritt weiter. Ab Sonntag soll die A12 blockiert werden - für vier Wochen. In Deutschland droht ein Verkehrschaos.

Die Blockaden könnten auch massive Auswirkungen auf den Verkehr in Deutschland haben, denn die A12 verbindet Berlin mit Frankfurt (Oder) und Polen und wird häufig von Lkw für die Ein-und Ausfuhr von Waren genutzt. Die Protestaktion soll nach rbb|24-Informationen und laut polnischen Medien [logistyka.rp.pl | Polnisch] am Sonntag um 13 Uhr starten.

Mit Traktoren haben Landwirte über mehrere Stunden teilweise illegal zwei Tanklager in Ostbrandenburg abgeriegelt. In Frankfurt gab es zudem in der bereits achten Woche in Folge Blockaden und Proteste gegen die Politik, diesmal am Finanzamt.

Die zuständigen Polizeibehörden in Deutschland wollten sich auf rbb|24-Anfrage am Donnerstag nicht zu den angekündigten Protesten äußern. Man habe die Protestankündigung von den Kollegen aus Polen erhalten und wolle sie jetzt bewerten, hieß es lediglich.

Auch auf der deutschen Seite der A12 ist mit einem starken Verkehrschaos zu rechnen, vermutet etwa Ewa Murmeoh, stellvertretende Sprecherin der polnischen Polizei in Slubice: "Die Ein- und Ausfahrt von und nach Deutschland soll in dieser Zeit vollständig blockiert werden. Das kann auch einen Einfluss auf den Verkehr in der Stadt Slubice und auf der Stadtbrücke zwischen Frankfurt (Oder) und Slubice haben."

Wer am Mittwoch in der Region von A nach B wollte, musste massive Verkehrsbehinderungen in Kauf nehmen. Traktoren blockierten Autobahnauffahrten, Lokführer streiken. Für Donnerstag sind weitere Proteste angesagt.

Auch Guido Noack von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg befürchtet ein massives Verkehrschaos, das bis an den Berliner Stadtrand reichen könnte. Er rechnet mit langen Staus entlang der Autobahn, vor allem in Frankfurt (Oder), aber auch in kleineren Orten: "Wir haben 17.000 Lkw pro Tag, die den Grenzübergang passieren und da wird es natürlich so sein, dass ein großer Teil nicht versuchen wird, weiträumige Umfahrungen in Kauf zu nehmen, sondern irgendwie wird man doch versuchen, über die Stadtbrücke zu kommen oder auch über die gesperrte Straßenbrücke Küstrin-Kietz zu gelangen", so Noack.

Der Verkehrsreferent der IHK sieht bei wochenlangen Blockaden der Autobahn auf polnischer Seite auch die Wirtschaft und die deutschen Unternehmen gefährdet: "Es kann so katastrophal sein, dass wir Pleiten erleben werden, was wir auf keinen Fall haben möchten, wegen so einer Art von Protest." Noack begründet seine Sorge damit, dass einige Unternehmen in der Region auf tägliche Belieferungen angewiesen seien: "Wenn die über Wochen nur sehr schwer beliefert werden können, kommt es relativ schnell dazu, dass sie hohe Produktionsaussfälle haben." Die Unternehmen würden damit in existenzielle Not geraten.