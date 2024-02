Wetter in Berlin und Brandenburg - Februar klingt milde aus

Mo 26.02.24 | 17:21 Uhr

Bild: dpa/Jutrczenka

Die letzten Tage im Februar werden in Berlin und Brandenburg vor allem wolkenreich. Der Dienstag wird dabei der bewölkteste Tag werden, sagte Roland Vögtlin vom ARD-Wetterkompetenzzentrum am Montag rbb|24. Mit Blick auf die milden Temperaturen ließe sich jetzt aber schon abschätzen, dass dieser Monat - wie auch schon der Januar - wohl der wärmste seit Wetteraufzeichnung werden könne. "Der Februar wird in die Annalen der Meteorolgie eingehen."

Mix aus Sonne und Wolken

Am Dienstag lockert es zunächst im Nordwesten Brandenburgs zeitweise auf, örtlich kann es Niesel- oder Sprühregen geben. Weiter nach Süden bleibe es aber trüb und bewölkt und es dominieren vor allem Wolken in der Region, so Vögtlin.

"Mit Temperaturen zwischen 6 und 9 Grad ist es deutlich zu mild.". In der Nacht zum Mittwoch wird es stark bewölkt und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen fünf und zwei Grad, in der Prignitz werden Tiefstwerte bis minus ein Grad erwartet.

Auch der Mittwoch starte trüb und bewölkt. Von der Prignitz wird es auflockern und zweitweise Sonnenschein geben. Der Rest der Region wird aber unter einer Wolkendecke bleiben, wo immer mal wieder Nieselregen fallen wird. Die Temperaturen steigen leicht an auf 7 bis 10 Grad. Es geht weiter aufwärts, lautet der Trend so der Meteorologe.

Freitag meterologischer Frühlingsanfang

Denn bereits am Donnerstag werden in Berlin und Brandenburg 11 bis 14 Grad erwartet. Nach örtlichen Nebelfeldern lockert es auf und die Sonne wird sich zeigen. Am Freitag ist metereologischer Frühlingsanfang, der ähnlich starte. Auf Wolken folge Sonnenschein und es bleibe aber trocken. In der Nacht liegen die Temperaturen zwar im Frostbereich, aber dafür steigen die Temperaturen deutlich auf 12 bis 15 Grad. "Es ist schon vorfrühlingshaft", meint Vögtlin.

Mit den milden Temperaturen geht es auch am Wochenende weiter. Die Temperaturen klettern auf elf bis 14 Grad. Am Samstag kann es zeit- und gebietsweise etwas Regen geben, ab und zu zeigt sich die Sonne. Am Sonntag gibt es einen Mix aus Sonne und kompakten Wolken und auch ein paar Tropfen kommen runter. "Aber größtenteils bleibt es trocken", sagt Vögtlin.