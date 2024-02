Der Winter wird wohl der feuchteste, den man jemals in der Region gemessen hat, der Dürremonitor ist derzeit wasserblau getränkt. Was bedeutet das für die Waldbrandgefahr? Von Julian von Bülow

"Es sieht so aus, dass wir diesen Winter auf einen Niederschlagsrekord in Brandenburg hinauslaufen", sagt Andreas Walter, Klimatologe vom Deutschen Wetterdienst dem rbb. Damit werde voraussichtlich auch der bisherige Niederschlags-Höchstwert von 1948 gebrochen.

"Jeder, der was von Pflanzen versteht und sie vielleicht sogar reden hört, der hört das Seufzen, das Aufatmen vieler Bäume und Sträucher." So beschreibt der Berliner Stadtnatur-Experte Derk Ehlert die Regenzeit. Andere fluchen wohl eher angesichts des Hochwassers, etwa im Oderbruch .

Die Zahlen des brandenburgischen Landesamts für Umwelt stützen diese Vermutung: In Potsdam und Angermünde fiel im Februar mehr als doppelt so viel Niederschlag wie im Mittel. Die Wasserstände der Elbe bei Torgau und Wittenberge sind nahezu doppelt so hoch, ebenso die der Oder in Eisenhüttenstadt oder der Unterspree bei Sophienwerder. Und in den nächsten Tagen werde noch Regen dazukommen, so Walter.

Das viele Wasser ist für die Pflanzen erstmal positiv, wie die untenstehende Karte zeigt. Der Boden bis 25 Zentimeter Tiefe ist an vielen Stellen sowohl deutschlandweit als auch in der Region mehr als gesättigt (dunkelblau). Das überschüssige Wasser fließt entweder in die Flüsse oder dringt in tiefere Schichten ein. Das geht aus dem Dürremonitor des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hervor.