In diesem Jahr rechnen Experten in Deutschland mit vielen Infektionen durch die von Zecken übertragene Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Die Zecken seien aufgrund meist milderer Winter inzwischen ganzjährig aktiv, erklärten sie bei einer von der Universität Hohenheim ausgerichteten Pressekonferenz.

Die Zahlen zeigen: Besonders betroffen sind nach wie vor die Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern. Doch besonders auffällig: Auch in den Regionen nördlich der Mittelgebirge, in denen bislang nur wenige FSME-Infektionen gezählt worden waren, stiegen die Zahlen zuletzt "massiv" an, so die Experten. Dies betreffe etwa Brandenburg, Sachsen, Niedersachsen oder Thüringen.